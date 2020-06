Piombino Dese, Italien (ots/PRNewswire) - Stevanato Group, SCHOTT und Gerresheimer bestätigen ihre Bereitschaft, den zukünftigen COVID-19-Impfstoff mit pharmazeutischen Glasbehältern zu unterstützenDie CEOs von Gerresheimer, Stevanato Group und SCHOTT haben sich verpflichtet, eine umfassende Versorgung mit pharmazeutischen Behältern für alle entwickelten COVID-19-Impfstoffe und Behandlungen sicherzustellen. Es soll kein Patient unberücksichtigt bleiben - unabhängig davon, in welcher Region der Welt er lebt. Darüber hinaus werden die Unternehmen alle Bumühungen unternehmen, um neben zukünftigen COVID-19-Medikamenten auch die Prioritäten der Pharmaindustrie hinsichtlich des allgemeinen Medikamentenangebotes zu unterstützen. Jedes der drei Unternehmen stellt Milliarden von Fläschchen aus Typ-I-Borosilikatglas her. Dies ist das bewährteste und am weitesten verbreitete Material, das für die Lagerung und Verabreichung von Impfstoffen auf der ganzen Welt verwendet wird. Die Unternehmen gaben nun eine entsprechende Erklärung ab, um in diesen Zeiten der Unsicherheit Vertrauen hinsichtlich der globalen pharmazeutischen Lieferkette zu schaffen."Wir werden alles in unserer Macht stehende tun, die Pharmaunternehmen im Kampf gegen die Pandemie zu unterstützen und hochwertige Medikamentenverpackungen in den benötigten Mengen zu liefern", sagte Dr. Frank Heinricht, Vorsitzender des Vorstandes der SCHOTT AG. "Bereits heute werden 50 Milliarden Behälter aus Borosilikatglas pro Jahr verwendet, und das für eine Vielzahl von Impfstoffen und Medikamenten. Wir haben erheblich in weitere Kapazitäten investiert und sind daher optimistisch, dass die Versorgungsziele erreicht werden können.""Seit dem Ausbruch der Coronavirus-Pandemie haben wir alle nötigen Sicherheitsmaßnahmen zum Schutz unserer Mitarbeiter getroffen und alle verfügbaren Bestände bereitgestellt, um unsere Lieferungen an die Pharmaunternehmen zu sichern", sagte Franco Stevanato , CEO der Stevanato Gruppe. "Wir haben zudem in eine Steigerung der Produktionskapazität von Fläschchen aus Borosilikatglas investiert, um den Bedarf der Massenimpfkampagne sowie die Anlaufphase zur Industrialisierung entsprechender Impfstoffe zu unterstützen. Wir sind uns der Rolle, die wir spielen, bewusst und engagieren uns dafür, sicherzustellen, dass alle Patienten auf der ganzen Welt Zugang zu den Impfstoffen und Behandlungen haben.""Angesichts der sehr herausfordernden Situation einer globalen Pandemie werden wir in enger Zusammenarbeit mit unseren Kunden alles tun, um alle anstehenden Covid-19-Impfstoffkampagnen zu unterstützen. 2019 und 2020 investieren wir mehr denn je in die Lieferung von Produk-ten höchster Qualität mit zusätzlichen Kapazitäten. Mit unseren Fläschchen und Spritzen, die in unseren großen Werken in den USA, Mexiko, Europa und Asien hergestellt werden, sind wir bestens darauf vorbereitet, die weltweite Marktnachfrage nach potenziellen Covid-19-Impfstoffen zu bedienen", sagt Dietmar Siemssen, Vorstandsvorsitzender der Gerresheimer AG. Die Gruppe besitzt eine breite Palette von Fähigkeiten, die darauf ausgerichtet ist, die biopharmazeutische und diagnostische Industrie zu bedienen: von Glasbehältern mit ihrer historischen Marke Ompi über hochpräzise Kunststoffdiagnostik und medizinische Komponenten bis hin zur Auftragsfertigung für Produkte zur Verabreichung von Arzneimitteln sowie Sichtinspektionssystemen, Montage- und Verpackungsausrüstungen. Die Stevanato Group bietet auch analytische Testdienstleistungen an, um die Integrität von Behältnis- und Verschlusssystemen und die Integration in Verabreichungssysteme zu untersuchen, um die Arzneimittelentwicklung zu optimieren. Dank seines einzigartigen Ansatzes als zentrale Anlaufstelle kann Stevanato Group eine beispiellose Reihe von Lösungen für eine schnellere Markteinführung und reduzierte Gesamtbetriebskosten anbieten.http://www.stevanatogroup.com/Über SCHOTTSCHOTT ist ein international führender Technologiekonzern auf den Gebieten Spezialglas, Glaskeramik und verwandten Hightech-Materialien. Mit der Erfahrung von über 130 Jahren ist das Unternehmen ein innovativer Partner für viele Branchen, zum Beispiel Hausgeräteindustrie, Pharma, Elektronik, Optik, Life Sciences, Automobil- und Luftfahrtindustrie. SCHOTT ist weltweit präsent mit Produktions- und Vertriebsstandorten in 34 Ländern. Im Geschäftsjahr 2018/2019 erzielte der Konzern mit über 16.200 Mitarbeitern einen Umsatz von 2,2 Milliarden Euro. Die SCHOTT AG hat ihren Hauptsitz in Mainz und ist zu 100 Prozent im Besitz der Carl-Zeiss-Stiftung. Diese ist eine der ältesten privaten und größten wissenschaftsfördernden Stiftungen in Deutschland. Als Stiftungsunternehmen nimmt SCHOTT eine besondere Verantwortung für Mitarbeiter, Gesellschaft und Umwelt wahr.http://www.schott.com/Über GerresheimerGerresheimer ist ein weltweit führender Partner der Pharma- und Healthcareindustrie. Mit Spezialprodukten aus Glas und Kunststoff trägt das Unternehmen zu Gesundheit und Wohlbefinden bei. Gerresheimer ist weltweit vertreten und produziert mit rund 10.000 Mitarbeitern dort, wo seine Kunden und Märkte sind. Mit Werken in Europa, Nord- und Südamerika und Asien erwirtschaftet Gerresheimer Umsatzerlöse von rund EUR 1,4 Mrd. 