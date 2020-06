NEW YORK (Dow Jones)--Die jüngsten Aussagen der US-Notenbank vom Vorabend und neue starke US-Daten haben auch am Dienstag die Wall Street angetrieben. Eine vorsichtige Einschätzung der Wirtschaftslage durch Notenbankchef Jerome Powell holte die Kurse im Verlauf jedoch von ihren Tageshochs zurück.

Der Dow-Jones-Index gewann 2 Prozent auf 26.290 Punkte. Im Tageshoch stand der Index bei 26.607 Punkten. Der S&P-500 rückte um 1,9 Prozent vor und der Nasdaq-Composite um 1,7 Prozent. Auf 2.397 (Montag: 1.937) Kursgewinner kamen 586 (1.013) -verlierer. Unverändert schlossen 59 (79) Titel.

Die Fed hatte am Montag angekündigt, ihr Anleihekaufprogramm auch auf Schuldtitel einzelner Unternehmen auszudehnen. Dies hatte die Kurse an den US-Aktienmärkten am Vortag beflügelt, was sich nun fortsetzte. Rückenwind erhielten die Börsen auch von einem Bericht, wonach die US-Regierung ein 1 Billion Dollar schweres Infrastrukturpaket plant.

Dazu gesellten sich erneut deutlich besser als erwartet ausgefallene US-Konjunkturdaten. Nachdem am Vortag bereits die Geschäftsaktivität im Großraum New York für Juni positiv überrascht hatte, übertraf nun auch der US-Einzelhandelsumsatz für Mai die Erwartungen deutlich. Hier wurde ein Plus von 17,7 Prozent verzeichnet, während die Erwartung lediglich bei einer Zunahme von 7,7 Prozent gelegen hatte. Den Einzelhandelsdaten wird besonders große Bedeutung beigemessen, weil der private Konsum etwa 70 Prozent der US-Wirtschaftsleistung ausmacht.

Die Industrieproduktion im Mai blieb mit einem Plus von 1,4 Prozent indessen unter der erwarteten Zunahme von 2,6 Prozent. Die Lagerbestände gingen im April etwas stärker zurück als erwartet.

Während seiner Anhörung vor dem Bankenausschuss des US-Senats am Dienstag zeigte sich der Chairman der Federal Reserve zwar zuversichtlich, dass die Beschäftigung in den USA in nächster Zeit wieder deutlich zunehmen wird, wenn die Beschränkungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie schrittweise gelockert werden. Allerdings äußerte sich Powell vorsichtig mit Blick auf die längerfristige Stärke der Konjunkturerholung und deutete an, dass weitere Unterstützung durch die Politik nötig sein könnte. Der Notenbankchef befürchtet, dass die US-Wirtschaft durch Corona langfristig Schaden nehmen könnte, weil der dauerhafte Wegfall von Arbeitsplätzen und die Schließung von Unternehmen drohe. Gleichzeitig dämpfte Powell auch die Erwartungen an das am Montag erweiterte Anleihekaufprogramm, indem er sagte, die Fed wolle nicht "wie ein Elefant" durch den Anleihemarkt laufen, womit er signalisierte, dass die Notenbank bei ihren Käufen umsichtig vorgehen und keineswegs den Markt übernehmen will.

Ölpreise im Spannungsfeld aus Konjunktursorgen und -optimismus

Der Dollar machte während der Powell-Rede wieder Boden gut, nachdem er am Vorabend in Reaktion auf die Ausweitung der Fed-Anleihekäufe abgewertet hatte. Im späten US-Handel notierte der Euro bei etwa 1,1260 Dollar. Im Tageshoch waren es 1,1353 Dollar. Analysten hielten die Erholung des Greenback jedoch für kurzlebig. "Die Kombination aus lockerer Fed-Politik und sich verbessernder Risikostimmung bleibt eine negative Mischung für den US-Dollar", sagte Analyst Lee Hardman von MUFG.

Ein Auf und Ab verzeichnete der Ölmarkt. Zunächst stützte eine Prognose der Internationalen Energieagentur (EIA), wonach die Pandemie das globale Wachstum und die Ölnachfrage in diesem Jahr zwar belasten, aber Angebotskürzungen der Förderländer und eine kräftige Nachfrageerholung im kommenden Jahr dazu beitragen dürften, den Ölmarkt wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Die eher vorsichtigen Aussagen des Notenbankpräsidenten ließen die Ölpreise wieder zurückkommen, zumal auch der Dollar zulegte, womit sich Öl für Käufer aus anderen Währungsräumen verteuerte. Letztlich folgten die Preise jedoch dem Aktienmarkt nach oben. Das Barrel US-Rohöl der Sorte WTI verteuerte sich um 3,4 Prozent auf 38,38 Dollar. Brentöl wurde 3,1 Prozent höher mit 40,96 Dollar gehandelt.

Der Goldpreis profitierte etwas von der vorsichtigen Einschätzung der konjunkturellen Aussichten durch den Fed-Chef und drehte ins Plus. Die Feinunze stieg um 0,1 Prozent auf 1.727 Dollar. Der anfangs stärkere Rückzug aus dem Anleihemarkt verlangsamte sich nach dem Powell-Auftritt. Die Rendite zehnjähriger US-Anleihen stieg im späten Geschäft um nur noch 1,9 Basispunkte auf nunmehr 0,75 Prozent. Zeitweise hatte die Zehnjahresrendite bei 0,78 Prozent gestanden.

Oracle vor Quartalszahlen gesucht

Unternehmensnachrichten waren derweil eher Mangelware. Nach der Schlussglocke sollte der Softwarekonzern Oracle seine Zahlen für das vierte Geschäftsquartal veröffentlichen. Die Aktie legte im Vorwege um 2,5 Prozent zu.

Gegen die positive Tendenz verloren die Papiere von T-Mobile US 1,7 Prozent. Der japanische Technologiekonzern Softbank will sich möglicherweise von Anteilen an T-Mobile US trennen. Die mögliche Veräußerung ist Teil des Verkaufsprogramms von Vermögenswerten, das Softbank im März angekündigt hat. Zudem hatte T-Mobile US am Montag mit Netzausfällen zu kämpfen. Kunden in mehreren Bundesstaaten meldeten Probleme bei aus- und eingehenden Anrufen.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 26.289,98 2,04 526,82 -7,88 S&P-500 3.124,74 1,90 58,15 -3,28 Nasdaq-Comp. 9.895,87 1,75 169,84 10,29 Nasdaq-100 9.949,37 1,76 172,48 13,93 US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 0,20 0,0 0,20 -100,5 5 Jahre 0,34 0,3 0,34 -158,0 7 Jahre 0,56 0,1 0,56 -168,9 10 Jahre 0,75 1,9 0,73 -169,7 30 Jahre 1,54 7,4 1,46 -153,2 DEVISEN zuletzt +/- % Di., 8.13 Uhr Mo, 17:11 Uhr % YTD EUR/USD 1,1260 -0,58% 1,1335 1,1269 +0,4% EUR/JPY 120,82 -0,60% 121,84 121,0534 -0,9% EUR/CHF 1,0704 -0,43% 1,0759 1,07 -1,4% EUR/GBP 0,8959 -0,20% 0,8952 0,8969 +5,9% USD/JPY 107,31 -0,02% 107,48 107,4225 -1,4% GBP/USD 1,2569 -0,39% 1,2663 1,26 -5,2% USD/CNH (Offshore) 7,0835 +0,17% 7,0662 7,0830 +1,7% Bitcoin BTC/USD 9.491,26 +0,63% 9.542,51 9216,7550 +31,6% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 38,09 37,12 +2,6% 0,97 -35,3% Brent/ICE 40,83 39,72 +2,8% 1,11 -35,2% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.726,64 1.725,50 +0,1% +1,14 +13,8% Silber (Spot) 17,50 17,45 +0,3% +0,05 -2,0% Platin (Spot) 825,10 814,50 +1,3% +10,60 -14,5% Kupfer-Future 2,56 2,57 -0,2% -0,00 -9,0% ===

