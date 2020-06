An seinem dritten Gewinntag in Folge steigt der Dow Jones Industrial um 2,04 Prozent auf 26'289,98 Punkte.New York - An der Wall Street ist der jüngste Rücksetzer beim Dow Jones Industrial unter die Marke von 25'000 Punkten am Dienstag wieder abgehakt worden. Die Hoffnung auf weitere umfangreiche Massnahmen der US-Regierung stimmte die Anleger risikofreudig. An seinem dritten Gewinntag in Folge stieg der Dow um 2,04 Prozent auf 26'289,98 Punkte. Fast die Hälfte des Rückschlags der Vorwoche hat er nun...

