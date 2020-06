Boston Dynamics bietet seinen Roboterhund jetzt online zum Kauf an. Firmen können sich eigene Spot Explorer kaufen - vorerst in den USA. Doch der folgsame Roboter hat seinen Preis. Der 2013 von Google-Mutter Alphabet übernommene und seit 2017 zu Softbank gehörende Roboter-Hersteller Boston Dynamics hatte Anfang 2018 mit einem Video seines Roboterhunds Spot für Aufsehen gesorgt. Darin rief einer der staksigen Vierbeiner seinen Artgenossen, um sich eine Tür öffnen zu lassen. Zuletzt hatte Spot vor wenigen Wochen Schlagzeilen gemacht - als Support bei der Covid-19-Diagnose in...

