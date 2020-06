Beijing (ots/PRNewswire) - JA Solar ("das Unternehmen"), der Hersteller von hochleistungsfähigen Photovoltaik-Produkten (PV), unterzeichnete kürzlich ein Partnerschaftsabkommen mit Exel Solar, einem führenden Distributor von PV-Produkten in Mexiko. Im Rahmen der Vereinbarung werden die beiden Parteien ihre Kooperation verstärken, um für Verbraucher in Mexiko noch mehr hochqualitative Solarmodule bereitzustellen und so die Entwicklung des Solarenergiemarkts im Land voranzutreiben.JA Solar hat mit Exel Solar eine starke Geschäftsbeziehung aufgebaut, als das Unternehmen im Jahr 2016 in den mexikanischen Markt eintrat. Da die mexikanische Regierung damit begonnen hat, die Entwicklung erneuerbarer Energien zu intensivieren, erfährt der Sektor Solarenergie ein deutliches Wachstum. JA Solar nutzt diese Dynamik als Partner von Exel Solar - einem der Spitzendistributoren für Solarenergie in Mexiko. Das Unternehmen freut sich darauf, für den lokalen Solarsektor neue Möglichkeiten zu erschließen und die Landschaft des PV-Markts vor Ort zu transformieren.Die hocheffizienten und kostengünstigen PV-Produkte von JA Solar finden bei den Kunden in Mexiko großen Anklang und waren 2019 sowohl im Solarsektor für Versorgungsunternehmen als auch im Segment Energieerzeugung und -verteilung äußerst erfolgreich.Exel Solar verfügt über mehr als 12 Jahre Erfahrung im mexikanischen Solarmarkt und hat sich darauf spezialisiert, die führenden Solarmarken an Systemintegratoren zu vertreiben, die ihrerseits Lösungen für ihre privaten, gewerblichen und industriellen Kunden in Mexiko bieten. "Wir sind sehr froh, weiterhin der führende Distributor von JA Solar in Mexiko zu bleiben", sagte Horacio Duhart, CEO von Exel Solar. "JA Solar ist immer ein großartiger Partner gewesen, der nicht nur Solarmodule in Topqualität liefert, sondern Exel Solar durch seine ausgezeichnete vertriebliche und operative Unterstützung auch geholfen hat, zum führenden Distributor in Mexiko zu werden.""Wir sind begeistert, dass unsere PV-Produkte auf dem mexikanischen Markt eine so hohe Anerkennung gewinnen konnten", erklärte Jin Baofang, Vorstandvorsitzender und CEO von JA Solar. "Das Partnerschaftsabkommen markiert einen neuen Meilenstein für die Entwicklung und Bereitstellung von PV-Produkten mit höchster Leistung und fortschrittlichsten Technologien für unsere Kunden in Mexiko. JA Solar freut sich darauf mit Exel Solar zusammenzuarbeiten, um noch viele weitere hochwertige Solarmodule einzuführen und durch diese Partnerschaft Solarprojekte von weltweiter Bedeutung in diesem Land in die Tat umzusetzen.""In Zukunft werden wir unsere Kooperationen mit Distributoren auf der ganzen Welt weiter stärken, um unserem internationalen Kundenkreis noch bessere Qualitätsdienste zu bieten und zum Fortschritt der PV-Industrie beizutragen", fügte Jin Baofang hinzu.Informationen zu Exel SolarExel Solar, der führende Solar-Distributor in Mexiko, ist mit Unternehmenssitz in Mérida, Yucatan, ansässig und bietet eine landesweite Versorgung mithilfe von Lagerhallen, die sich in Mexico City, Monterrey, Guadalajara, Chihuahua, Tijuana und Merida befinden. Exel Solar ist eine Tochtergesellschaft von Exel del Norte, einem Distributor mit 32-jähriger Geschichte in der Informations- und Technologiebranche.Informationen zu JA SolarDas im Jahr 2005 gegründete Unternehmen JA Solar ist ein Hersteller von Hochleistungs-Photovoltaikprodukten. Mit 12 Produktionsstätten und über 20 Niederlassungen auf der ganzen Welt umfasst das Geschäft des Unternehmens Siliziumwafer, Zellen, Module und Photovoltaik-Kraftwerke. Die Produkte von JA Solar sind in über 120 Ländern und Regionen erhältlich. Sie werden häufig in Freiflächenkraftwerken oder in PV-Systemen auf Dächern von Büro-, Industrie- und Wohngebäuden eingesetzt. In mehreren aufeinander folgenden Jahren wurde das Unternehmen als eines der Fortune China 500-Unternehmen und eines der Global Top 500 New Energy Enterprises aufgeführt.Pressekontakt:Xiaorui Sun+86-10-6361-1888-1698bj.sunxr@jasolar.comOriginal-Content von: JA Solar Technology Co., Ltd., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/139922/4625721