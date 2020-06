Halle (ots) - Ärger am Dessauer Bauhaus Museum: Der für 30 Millionen Euro errichtete Neubau, der erst im September vorigen Jahres eröffnet worden war, hat ein undichtes Dach. Beim Starkregen am Sonnabend ist Wasser in die so genannte Blackbox eingedrungen. In dem schwarzen Riegel, der im Museum zu schweben scheint, ist die Ausstellung "Versuchsstätte Bauhaus" zu sehen. 1.000 wertvolle Exponate erzählen hier die Geschichte der berühmten Dessauer Schule. "Die wertvollen Objekte sind nicht gefährdet, Besucher können das Museum weiterhin besuchen", sagt Ute König, Pressesprecherin der Stiftung Bauhaus Dessau. Der Schaden habe keinen Einfluss auf die Arbeit im Museum. Es werde mit Hochdruck daran gearbeitet, die Ursache ausfindig zu machen und die undichte Stelle zu beseitigen.



