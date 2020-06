Laut Goldman Sachs haben unerfahrene Privatanleger in den vergangenen Monaten am Aktienmarkt ein glückliches Händchen bewiesen. Lassen die "Tante-Emma-Investoren" nun die Wall Street-Profis hinter sich zurück?? Privatinvestoren legen Geld verstärkt an der Börse an? "Tante-Emma-Investoren" erzielen mehr Rendite als Profis? Zyklische und konjunktursensible Aktien besonders beliebtIn der jüngsten Vergangenheit haben private Investoren verstärkt ihr Geld an der Börse angelegt. Der Crash ...

Den vollständigen Artikel lesen ...