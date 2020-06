BERLIN/DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Entwicklungsminister Gerd Müller (CSU) hat 19 Millionen Euro für Versicherungen gegen Ernteausfälle in fünf westafrikanischen Ländern zugesagt. "Wir helfen Millionen Kleinbauern, durch die Krise zu kommen", sagte Müller der "Rheinischen Post" (Mittwoch). In Burkina Faso, Gambia, Mali, Mauretanien und Senegal könnten Landwirte damit ab sofort gegen Dürre versichert werden. Wenn der Niederschlag unter ein bestimmtes Niveau sinke, könnten sie damit Lebensmittel für die Familien, neues Saatgut und Viehfutter kaufen. An diesem Mittwoch ist der Welttag für die Bekämpfung von Wüstenbildung und Dürre. Schon vor der Corona-Krise sei die Ernährungslage auch wegen des Klimawandels in vielen Ländern kritisch gewesen. Die Pandemie verstärke die Not und habe zu einer akuten Hungersnot geführt, erklärte Müller./red/DP/zb

