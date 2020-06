WIESBADEN (dpa-AFX) - " Wiesbadener Kurier" zu Prozess Mordfall Lübcke":



"Man darf gespannt sein, was den Anwälten des mordverdächtigen Stephan Ernst noch einfällt, um ihren Mandanten vor der lebenslangen Freiheitsstrafe, die ihm droht, zu bewahren. Am ersten Prozesstag haben sie zwar einen ganzen Vormittag lang Anträge vorgetragen, dies in epischer Länge. Doch die waren allesamt haltlos. Wenn das die Munition der Verteidiger war, sieht es ganz düster aus für den gebürtigen Wiesbadener, der eine elendslange Liste von Vorstrafen vorweisen kann: Sprengstoffanschlag, versuchter Totschlag, Brandanschlag, all das stets aus fremdenfeindlichen Motiven."/yyzz/DP/he

