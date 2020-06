Die in Bayern beheimatete Bio-Zentrale Naturprodukte GmbH wurde 1976 gegründet und zählt heute zu den führenden Bio-Lebensmittelunternehmen Deutschlands. Circa 200 Produkte offeriert der Bio-Vollsortimenter unter den Marken Biozentrale - Kraft der Natur und Bio-Kids. Die Bio-Zentrale steht für ökologische Landwirtschaft, die so wenig wie möglich in die Natur eingreift und das Beste der Natur sinnvoll zusammenbringt. Verbraucher erhalten das Sortiment in rund 5.800 Filialen verschiedener Lebensmitteleinzelhändler sowie über einen Onlineshop und bei Amazon.Zu den Innovationen der Marke Bio-Zentrale ...

Den vollständigen Artikel lesen ...