FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Mittwoch, den 17. Juni: TERMINE UNTERNEHMEN 08:00 GBR: Kingfisher, Jahreszahlen 09:30 DEU: Lotto24, Hauptversammlung (online) 09:30 DEU: SAP Sapphire Now Vison - Call mit CEO Klein 10:00 DEU: Deutsche Real Estate, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: Henkel, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: Dermapharm, Hauptversammlung (online) 11:00 DEU: Symrise, Hauptversammlung (online) 11:00 DEU: Amadeus Fire, Hauptversammlung (online) 14:00 DEU: Mensch und Maschine, Hauptversammlung (online) 17:00 DEU: SAP Sapphire Now Vision - Webcast mit CFO Mucic EUR: Kommission - Bisherige Prüffrist zur Fusion Fiat/PSA endet TERMINE KONJUNKTUR 08:00 GBR: Verbraucherpreise 05/20 08:00 EUR: Acea, Kfz-Erstzulassungen 05/20 08:00 DEU: Verarbeitendes Gewerbe (Auftragsbestandsindex und Reichweiten) 04/20 10:00 ITA: Industrieaufträge 04/20 11:00 EUR: Bauproduktion 04/20 11:00 EUR: Verbraucherpreise 05/20 (endgültig) 11:30 DEU: Anleihe / Laufzeit: 10 Jahre / Volumen: 5 Mrd EUR 14:30 USA: Baubeginne- und genehmigungen 05/20 16:30 USA: EIA Energieministerium Ölbericht (Woche) SONSTIGE TERMINE 09:30 DEU: WohnZukunftsTag des Bundesverbandes deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen (GdW) 09:30 DEU: Voraussichtlich Urteil im Prozess gegen Börsenspekulanten wegen Kursmanipulation 10:00 DEU: Fortsetzung im Kapitalanleger-Musterverfahren nach der Übernahmeschlacht zwischen Volkswagen und der Porsche Automobil-Holding 2007/2008 10:00 DEU: Oberlandesgericht Düsseldorf: Fortsetzung der Verhandlung über die Einsprüche von drei Kölsch-Brauereien gegen Bierkartell-Bußgelder 10:00 DEU: Pk der Handwerkskammern Halle und Leipzig zum Thema: Wie wirkt sich die Corona-Krise auf den Wirtschaftsstandort Mitteldeutschland aus 11:00 DEU: Vorstellung Tätigkeitsbericht des Datenschutzbeauftragten der Bundesregierung, Ulrich Kelber 11:00 DEU: Digitales Pressegespräch dm-drogerie markt zum Umgang mit der abgesenkten Mehrwertsteuer 12:00 DEU: Möglicherweise Ergebnis zu Vergleichsgespräch zwischen Deutscher Umwelthilfe und dem Land NRW zum Luftreinhalteplan Köln 12:00 DEU: EU-Kommission stellt Strategiepapier gegen Übernahmen und übermäßigen Einfluss von Unternehmen aus Drittstaaten wie China vor 12:00 DEU: Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) stellt sein Programm für die deutsche EU-Ratspräsidentschaft (ab 1.7.) vor 15:00 DEU: Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) spricht mit Ministerpräsidenten der Bundesländer über die Corona-Lage und Energiefragen (Videoschalte) DEU: Kongress German Water Partnership (GWP) zur Zukunft der Wasserwirtschaft u.a. mit Dorothee Bär (CSU), Beauftragte der Bundesregierung für Digitalisierung ° Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi