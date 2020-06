MEDIENMITTEILUNG

Olten, 17. Juni 2020

Ernennung von Dr. Martin Kaleja zum CEO von Swiss Prime Site Immobilien und Mitglied der Gruppenleitung von Swiss Prime Site

Der Verwaltungsrat von Swiss Prime Site hat Martin Kaleja zum CEO des Kerngeschäfts Swiss Prime Site Immobilien ernannt. Martin Kaleja, 1972, ist deutscher Staatsangehöriger und wird seine neue Funktion innerhalb der Swiss Prime Site-Gruppe per 1. Januar 2021 von Peter Lehmann übernehmen.

Martin Kaleja hat zwischen 1992 und 1997 Elektro- und Informationstechnik an der Technischen Universität in München studiert und als diplomierter Ingenieur abgeschlossen. Anschliessend folgte von 1997 bis 2001 das Doktoratsstudium, welches er mit einer Dissertation abschloss. Seine berufliche Laufbahn startete er 2001 bei der Boston Consulting Group. Dort war er während neun Jahren in der Managementberatung in verschiedenen europäischen Ländern tätig. 2010 folgte der Einstieg in die Allianz Suisse Gruppe, wo er verschiedene Funktionen innehatte. Zwischen 2012 und 2014 führte er den Bereich Operations Services und Corporate Real Estate. Ende 2014 wurde er zum CEO der Allianz Suisse Immobilien AG ernannt und ist bis heute für ein Portfolio von rund 300 Immobilien mit einem Marktwert von über CHF 5 Milliarden verantwortlich.

Martin Kaleja wird in seiner Funktion als CEO von Swiss Prime Site Immobilien ebenfalls Mitglied der Gruppenleitung von Swiss Prime Site. Der Verwaltungsrat ist erfreut, diese Schlüsselposition mit einer ausgewiesenen Persönlichkeit zu besetzen. Dazu Barbara Frei-Spreiter, Vorsitzende des Nominations- und Vergütungsausschusses des Verwaltungsrates von Swiss Prime Site: «Mit Martin Kaleja haben wir für unser Kerngeschäft Immobilien den passenden Kandidaten mit geradezu idealen Voraussetzungen ernennen können.» René Zahnd, CEO Swiss Prime Site fügt an: «Ich freue mich sehr, das Führungsteam der Gruppe mit Martin Kaleja, einem im Bereich Immobilien versierten und international erfahrenen Manager, optimal zu ergänzen und weiter zu stärken.»

Wie bereits Ende Februar 2020 kommuniziert, wird sich Peter Lehmann, derzeitiger CEO von Swiss Prime Site Immobilien, nach vielen, die Swiss Prime Site prägenden Jahren, auf eigenen Wunsch hin per Ende 2020 aus dem Unternehmen zurückziehen. Er wird jedoch der Swiss Prime Site-Gruppe weiterhin auf Mandatsbasis zur Verfügung stehen.

Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an:

Investor Relations, Markus Waeber

Tel. +41 58 317 17 64, markus.waeber@sps.swiss

Media Relations, Mladen Tomic

Tel. +41 58 317 17 42, mladen.tomic@sps.swiss

Swiss Prime Site

Die Swiss Prime Site AG ist die führende kotierte Immobiliengesellschaft der Schweiz. Der Wert ihrer Qualitätsliegenschaften beträgt über CHF 11 Mrd. und besteht aus erstklassig gelegenen, wertbeständigen Immobilien mit grösstenteils Büro- und Verkaufsflächen. Die Swiss Prime Site Immobilien AG investiert in hochwertige Gebäude und Grundstücke, die zusammen mit Umnutzungen und Entwicklungen ganzer Areale das Kerngeschäft des Unternehmens bilden. Bei den immobiliennahen Gruppengesellschaften verfügt der führende Premium Department Store der Schweiz Jelmoli in der Stadt und am Flughafen Zürich über eine Verkaufsfläche von rund 24 000 m2. Darin werden Shop-in-Shop-Konzepte von Dritten wie auch eigene Formate bewirtschaftet. Wincasa ist der bedeutendste und grösste integrale Immobilien-Dienstleister der Schweiz und ergänzt das Kerngeschäft von Swiss Prime Site optimal. Das innovative Dienstleistungsangebot umfasst den gesamten Lebenszyklus von Immobilien. Die bewirtschafteten Assets under Management belaufen sich auf rund CHF 71 Mrd. 2017 wurde mit Swiss Prime Site Solutions ein Asset Manager mit Fokus auf den Immobiliensektor gegründet. Der Geschäftsbereich entwickelt massgeschneiderte Dienstleistungen und Anlageprodukte für Drittkunden.

Swiss Prime Site zeichnet sich durch ein erfahrenes Management, eine hohe Ertrags-kontinuität sowie ein hervorragendes Rendite-Risiko-Profil aus. Die Gesellschaft ist seit 2000 an der SIX Swiss Exchange kotiert und weist eine Börsenkapitalisierung von rund CHF 7 Mrd. auf.

SIX Swiss Exchange | Symbol SPSN | Valorennummer 803 838

THIS PRESS RELEASE IS NOT BEING ISSUED IN THE UNITED STATES OF AMERICA AND SHOULD NOT BE DISTRIBUTED TO UNITED STATES PERSONS OR PUBLICATIONS WITH A GENERAL CIRCULATION IN THE UNITED STATES. THIS DOCUMENT DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER OR INVITATION TO SUBSCRIBE FOR OR PURCHASE ANY SECURITIES. IN ADDITION, THE SECURITIES OF SWISS PRIME SITE AG HAVE NOT BEEN REGISTERED UNDER THE UNITED STATES SECURITIES LAWS AND MAY NOT BE OFFERED, SOLD OR DELIVERED WITHIN THE UNITED STATES OR TO U.S. PERSONS ABSENT FROM REGISTRATION UNDER OR AN APPLICABLE EXEMPTION FROM THE REGISTRATION REQUIREMENTS OF THE UNITED STATES SECURITIES LAWS.