Nordrhein-Westfalens Regierungschef Armin Laschet (CDU) hat seine Amtskollegen und Bundeskanzlerin Angela Merkel vor der Ministerpräsidentenkonferenz am Mittwoch zum Zusammenhalt bei der weiteren Eindämmung der Coronakrise aufgerufen. "Die Bewältigung der Corona-Pandemie ist eine gesamtstaatliche Herausforderung und bleibt es", sagte Laschet der "Rheinischen Post".



Nicht zuletzt angesichts der bevorstehenden Reisesaison brauche man einen gemeinsamen Rahmen von Bund und Ländern "mit dem richtigen Instrumentenkasten aus Schutzmaßnahmen, Hygienekonzepten und Kontaktnachverfolgung". Das gemeinsame Vorgehen von Bund und Ländern beim Einstieg in die Schutzmaßnahmen sei ein Schlüssel für den Erfolg bei der Reduzierung der Infektionen gewesen. Und es sei ebenso gemeinsam gelungen, die Lockerungen so zu gestalten, dass die Zahlen weiter gesunken seien. Von der Ministerpräsidentenkonferenz mit der Bundeskanzlerin müsse das klare Signal ausgehen: "Wir bleiben zusammen, wir gehen weiter gemeinsam vor."

Jetzt für 0€ handeln - auf Smartbroker.de