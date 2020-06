MÜNCHEN (dpa-AFX Broker) - Die Baader Bank hat die Aktie der Software AG von "Buy" auf "Add" abgestuft, das Kursziel aber von 34 auf 36,50 Euro angehoben. Analyst Knut Woller passte nach dem Erstquartalsergebnis des Softwarekonzerns seine Schätzungen nach oben an. Ein Grund dafür sei die stärker als erwartete Entwicklung der Sparte A&N mit der Datenbanklösung Adabas, schrieb er in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Nach der Erholung vom Coronavirus-Tief sei das Aufwärtspotenzial der Aktien nunmehr aber begrenzter geworden, rechtfertigte er sein nun etwas weniger optimistisches Votum./tih/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 16.06.2020 / 17:05 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / / CEST



DE000A2GS401

SOFTWARE AG-Aktie jetzt für 0€ handeln - auf Smartbroker.de