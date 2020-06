Die Grünen-Verbraucherschutzpolitikerin Renate Künast hat die Erstattungspraxis von Fluggesellschaften in der Coronakrise scharf kritisiert. "Es ist eine absolute Frechheit, wenn eine große Airline wie die Lufthansa einerseits ein Milliarden-Hilfspaket vom Staat erwartet und bekommt, andererseits aber die sonst üblichen umgehenden Rückzahlungen von Flugtickets längst absichtlich verzögert hat", sagte Künast dem "Handelsblatt".



Das gehe insbesondere zulasten kleiner Reiseveranstalter, "die dafür in Vorleistung gehen müssen und von denen viele kurz vor der Insolvenz stehen". Aber auch Verbraucher, die seit Wochen auf das Geld für gezahlte Flüge warteten, die sie nicht antreten konnten, seien die Dummen, sagte Künast weiter. Die Airlines müssten jetzt dafür Sorge tragen, dass Rückzahlungen "schnell und einfach" abgewickelt würden, verlangte die Bundestagsabgeordnete. "Verbraucher und kleine Reiseunternehmen dürfen in der Krise nicht zum Kreditgeber der Fluggesellschaften werden", mahnte Künast.



Die Grünen-Politikerin fordert auch die Bundesregierung zum Handeln auf. Sie müsse "den nötigen Druck auf die Airlines ausüben, damit die Trickserei bei allen betroffenen Fluggesellschaften umgehend ein Ende hat".

