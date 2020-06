Die Agro-Marketing Suisse (AMS) will ihre Rolle als Impulsgeberin und Drehscheibe für die Absatzförderung von landwirtschaftlichen Produkten verstärken, so der Landwirtschaftlicher Informationsdienst Lid. Die AMS Mitgliederversammlung hat am 15. Juni 2020 auf schriftlichem Wege stattgefunden, schreibt der Verein in einer Medienmitteilung. Bildquelle: Shutterstock.com Die AMS...

Den vollständigen Artikel lesen ...