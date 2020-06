Die Lieferungen von Ingwer (Kion) in das Ausland sind auf dem richtigen Weg, trotz der aktuellen Covid-19-Situation, berichtete Agraria.pe. Das zeigten 528 Tonnen, die allein dieses Jahr im April exportiert wurden, eine bedeutend höhere Menge als die 291 Tonnen in dem gleichen Zeitraum 2019. Bildquelle: Shutterstock.com Die Fresh-Fruit-Agentur berichtet in dieser Hinsicht, dass dieses...

Den vollständigen Artikel lesen ...