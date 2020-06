DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

TAGESTHEMA

TAGESTHEMA I

Wegen des neuen Coronavirus-Ausbruchs sind in Peking die Schutzmaßnahmen weiter verschärft worden. Mindestens 1250 Flüge wurden am Mittwoch in der chinesischen Hauptstadt gestrichen, wie die staatliche "Volkszeitung" berichtete. Damit entfielen rund 70 Prozent aller geplanten Flüge. Auch blieben die Schulen geschlossen. Zuvor hatten die Behörden bereits ein Reiseverbot gegen alle Bewohner von Pekinger Stadtvierteln mit "mittlerem" oder "hohem" Coronavirus-Risiko verhängt. Alle anderen Einwohner wurden aufgerufen, die Stadt nach Möglichkeit nicht zu verlassen. Wenn sie dies dennoch wollen, müssen sie sich vorher einem Coronavirus-Test unterzogen haben. Fast 30 Wohnviertel in der 21-Millionen-Einwohner-Stadt waren in den vergangenen Tagen unter Quarantäne gestellt worden. Zehntausende Menschen werden auf das Virus getestet. Den neuen Ausbruch des Erregers führen die Behörden auf den Xinfadi-Markt zurück, der nach ihren Angaben seit dem 30. Mai von rund 200.000 Menschen besucht wurde.

TAGESTHEMA II

Der Unternehmer und Lufthansa-Großaktionär Heinz Hermann Thiele will den Rettungsplan für die angeschlagene Fluggesellschaft nachverhandeln, wie er der Frankfurter Allgemeinen Zeitung (FAZ - Mittwochausgabe) sagte. Er wehre sich vor allem gegen die vorgesehene Aktienbeteiligung des Staates von 20 Prozent. Er habe daher seine Anteile an der Lufthansa aufgestockt und am Montag die Schwelle von 15 Prozent überschritten. Mit der Erhöhung unterstreiche er den Ernst seiner Rolle als Ankeraktionär und sein starkes Interesse an der Sanierung von Lufthansa, sagte Thiele der Zeitung. Mit dem Ausbau seines Aktienpaketes habe er eine mächtige Gegenposition zur anstehenden Beteiligung des Bundes aufgebaut, heißt es in der FAZ weiter. Die Aktion sei am Dienstagabend bekannt geworden, gut eine Woche bevor die Lufthansa-Aktionäre auf einer außerordentlichen Hauptversammlung am 25. Juni die Staatsbeteiligung beschließen sollen. Er habe abschließend noch keine Entscheidung über sein Stimmverhalten getroffen, sagte Thiele der Zeitung. Er wolle nichts blockieren: "Ich hoffe vielmehr, dass noch im Vorfeld etwas bewirkt und in Bewegung gebracht werden kann."

AUSBLICK UNTERNEHMEN

09:30 DE/SAP SE, PK mit CEO Klein, 10:00 PK CFO Mucic auf virtueller Messe Sapphire Now

10:00 DE/Henkel AG & Co KGaA, Online-HV

10:00 DE/Dermapharm Holding SE, Online-HV

11:00 DE/Amadeus Fire AG, Online-HV

11:00 DE/Symrise AG, Online-HV

DIVIDENDENABSCHLAG

Merkur Bank 0,32 EUR Paul Hartmann AG 7,00 EUR

AUSBLICK KONJUNKTUR

- GB 08:00 Verbraucherpreise Mai PROGNOSE: +0,1% gg Vm/+0,6% gg Vj zuvor: -0,2% gg Vm/+0,8% gg Vj - EU 11:00 Verbraucherpreise Mai Eurozone PROGNOSE: -0,1% gg Vm/+0,1% gg Vj Vorabschätzung: -0,1% gg Vm/+0,1% gg Vj zuvor: +0,3% gg Vm/+0,3% gg Vj Kernrate (ohne Energie, Nahrung, Alkohol, Tabak) PROGNOSE: 0,0% gg Vm/+0,9% gg Vj Vorabschätzung: 0,0% gg Vm/+0,9% gg Vj zuvor: +0,7% gg Vm/+0,9% gg Vj - US 14:30 Baubeginne/-genehmigungen Mai Baubeginne PROGNOSE: +22,3% gg Vm zuvor: -30,2% gg Vm Baugenehmigungen PROGNOSE: +10,8% gg Vm zuvor: -20,8% gg Vm 16:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA)

AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN

10:15 DK/Auktion 0,50-prozentiger Anleihen mit Laufzeit November 2029 Auktion 0,25-prozentiger Anleihen mit Laufzeit November 2052 11:00 SE/Auktion 3,50-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Juni 2022 im Volumen von 1,5 Mrd SEK Auktion 0,125-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Mai 2031 im Volumen von 3,5 Mrd SEK 11:00 GB/Auktion 0,125-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Januar 2023 im Volumen von 3,75 Mrd GBP 11:30 DE/Auktion neuer 0,00-prozentiger Anleihen mit Laufzeit August 2030 im Volumen von 5 Mrd EUR 12:30 GB/Auktion 1,25-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Oktober 2041 im Volumen von 2,25 Mrd GBP

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: DAX-Future 12.290,00 -0,19 S&P-500-Indikation 3.122,50 -0,10 Nasdaq-100-Indikation 9.963,50 -0,08 Nikkei-225 22.514,78 -0,30 Schanghai-Composite 2.925,04 -0,23 +/- Ticks Bund -Future 175,38 1 Vortag: INDEX Vortagesschluss +/- % DAX 12.315,66 3,39 DAX-Future 12.314,00 1,89 XDAX 12.310,18 1,88 MDAX 26.056,52 2,45 TecDAX 3.159,59 2,58 EuroStoxx50 3.242,65 3,39 Stoxx50 3.007,76 2,91 Dow-Jones 26.289,98 2,04 S&P-500-Index 3.124,74 1,90 Nasdaq-Comp. 9.895,87 1,75 EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 175,37 -2

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Die Rally vom Vortag dürfte sich zur Eröffnung an Europas Börsen nicht fortsetzen. Das deutet zumindest die Entwicklung im asiatischen Handel an. Dort kommt Druck gleich von mehreren Seiten: Aufgrund der weiter steigenden Zahl von Corona-Neuinfizierten in Peking, zudem relativieren die eingebrochenen Exportzahlen aus Japan die jüngste Erholung der Wirtschaftsdaten. Daneben steigen die geopolitischen Spannungen in der Region. Und zwar nicht nur auf der koreanischen Halbinsel, sondern auch im indisch-chinesischen Grenzkonflikt. Beim DAX könnte der Kampf um die 200-Tage-Linie bei aktuell 12.143 Punkte heute in eine neue Runde gehen, heißt es. Den ersten Test habe diese Marke gestern schon mal bestanden.

Rückblick: Sehr fest - Neue Konjunkturhoffnungen haben Europas Aktienmärkte am Dienstag weiter beflügelt. Gestützt wurde die Stimmung von einem überraschend starken ZEW-Konjunkturindex, einem rekordverdächtigen Anstieg der US-Einzelhandelsumsätze und weiteren geldpolitischen Lockerungen in den USA. Die US-Notenbank will ihr kürzlich beschlossenes Programm zum Kauf von US-Unternehmensanleihen ausweiten. Dazu kommt die Hoffnung auf das nächste Konjunkturpaket in den USA. Hier sei ein 1 Billion Dollar schweres Infrastrukturprogramm in Arbeit. Und auch die Sorge vor einer zweiten Infektionswelle nimmt ab. In Europa schlossen alle großen Stoxx-Sektorindizes mehr oder weniger stark im Plus, am kräftigsten die Bau-Aktien mit einem Index-Plus von 4,1 Prozent.

DAX/MDAX/TECDAX

Sehr fest - Im DAX trieben die Aussichten auf Infrastrukturprogramme Heidelbergcement um 6,9 Prozent nach oben. Bayer profitierten mit einem Plus von 5,5 Prozent von einer Kaufempfehlung der Commerzbank. Adidas und Fresenius Medical Care zogen um 4,2 bzw. 3,6 Prozent an. Schwächster DAX-Wert waren VW mit einem Plus von lediglich 0,2 Prozent. Die Bank of America hat die Aktien auf "Neutral" heruntergestuft. Zalando fielen um 4,2 Prozent. Hier hat Großaktionär Kinnevik seine Beteiligung auf 21,3 Prozent von 25,8 Prozent reduziert. Nach der Verdoppelung des Kurses sei der Verkaufszeitpunkt gut gewählt, hieß es im Handel.

XETRA-NACHBÖRSE

Nach der fulminanten Erholung im regulären Geschäft traten die Aktienkurse am Dienstag nachbörslich mehr oder weniger auf der Stelle. Vergleichsweise lebhaft ging es nach Aussage eines Händlers in der Lufthansa-Aktie zu, die am Abend 0,5 Prozent höher getaxt wurde. Der Lufthansa-Großaktionär Heinz Hermann Thiele will den Rettungsplan für die angeschlagene Fluggesellschaft nachverhandeln, wie er der Frankfurter Allgemeinen Zeitung (FAZ - Mittwochausgabe) sagte. Er wehre sich vor allem gegen die vorgesehene Aktienbeteiligung des Staates von 20 Prozent. Er habe daher seine Anteile an der Lufthansa aufgestockt und am Montag die Schwelle von 15 Prozent überschritten. Die SAP-Aktie reagierte derweil kaum auf die Zahlen, die US-Wettbewerber Oracle nach Börsenschluss an der Wall Street vorlegte. SAP wurden bei dünnen Umsätzen 0,4 Prozent niedriger getaxt. Zeitweise rege gehandelt wurde auch die MTU-Aktie, wie der Händler weiter berichtete. Sie habe nachrichtenlos etwas leichter tendiert.

USA / WALL STREET

Sehr fest - Die Ausweitung der Anleihekäufe der US-Notenbank vom Vorabend und neue starke US-Daten haben auch am Dienstag die Wall Street angetrieben. Eine vorsichtige Einschätzung der Wirtschaftslage durch Notenbankchef Jerome Powell holte die Kurse jedoch von ihren Tageshochs zurück. Nachdem am Vortag bereits die Geschäftsaktivität im Großraum New York für Juni positiv überrascht hatte, übertraf nun auch der US-Einzelhandelsumsatz für Mai die Erwartungen deutlich. Hier wurde ein Plus von 17,7 Prozent verzeichnet, während die Erwartung lediglich bei einer Zunahme von 7,7 Prozent gelegen hatte. Den Einzelhandelsdaten wird besonders große Bedeutung beigemessen, weil der private Konsum etwa 70 Prozent der US-Wirtschaftsleistung ausmacht. Während seiner Anhörung vor dem Bankenausschuss des US-Senats am Dienstag zeigte sich der Fed-Chef zwar zuversichtlich, dass die Beschäftigung in den USA in nächster Zeit wieder deutlich zunehmen wird, allerdings äußerte sich Powell vorsichtig mit Blick auf die längerfristige Stärke der Konjunkturerholung und deutete an, dass weitere Unterstützung durch die Politik nötig sein könnte. Gegen die positive Tendenz verloren die Papiere von T-Mobile US 1,7 Prozent. Der japanische Technologiekonzern Softbank

DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

will sich möglicherweise von Anteilen an dem Unternehmen trennen. Zudem hatte T-Mobile US am Montag mit Netzausfällen zu kämpfen. Der anfangs stärkere Rückzug aus dem Anleihemarkt verlangsamte sich nach dem Powell-Auftritt. Die Rendite zehnjähriger US-Anleihen stieg im späten Geschäft um nur noch 1,9 Basispunkte auf nunmehr 0,75 Prozent. Zeitweise hatte die Zehnjahresrendite bei 0,78 Prozent gestanden.

DEVISENMARKT

zuletzt +/- % 0:00 Uhr Di, 17:14 Uhr % YTD EUR/USD 1,1274 +0,11% 1,1262 1,1246 +0,5% EUR/JPY 120,89 +0,02% 120,87 120,72 -0,8% EUR/CHF 1,0712 -0,04% 1,0716 1,0697 -1,3% EUR/GBP 0,8977 +0,16% 0,8963 0,8945 +6,1% USD/JPY 107,23 -0,08% 107,32 107,33 -1,4% GBP/USD 1,2560 -0,06% 1,2566 1,2575 -5,2% USD/CNH 7,0836 +0,02% 7,0822 7,0864 +1,7% Bitcoin BTC/USD 9.448,01 -0,550 9.500,26 9.437,26 +31,0%

Der Dollar machte während der Powell-Rede wieder Boden gut, nachdem er am Vorabend in Reaktion auf die Ausweitung der Fed-Anleihekäufe abgewertet hatte. Im späten US-Handel notierte der Euro bei etwa 1,1270 Dollar. Im Tageshoch waren es 1,1353 Dollar. Analysten hielten die Erholung des Greenback jedoch für kurzlebig. "Die Kombination aus lockerer Fed-Politik und sich verbessernder Risikostimmung bleibt eine negative Mischung für den US-Dollar", sagte Analyst Lee Hardman von MUFG.

ROHSTOFFE

ÖL

zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 37,47 38,38 -2,4% -0,91 -36,4% Brent/ICE 40,23 40,96 -1,8% -0,73 -36,1%

Ein Auf und Ab verzeichnete der Ölmarkt. Zunächst stützte eine Prognose der Internationalen Energieagentur (EIA), wonach die Pandemie das globale Wachstum und die Ölnachfrage in diesem Jahr zwar belasten, aber Angebotskürzungen der Förderländer und eine kräftige Nachfrageerholung im kommenden Jahr dazu beitragen dürften, den Ölmarkt wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Die eher vorsichtigen Aussagen des US-Notenbankpräsidenten ließen die Ölpreise wieder zurückkommen, zumal auch der Dollar zulegte, womit sich Öl für Käufer aus anderen Währungsräumen verteuerte. Letztlich folgten die Preise jedoch dem Aktienmarkt nach oben. Das Barrel US-Rohöl der Sorte WTI verteuerte sich um 3,4 Prozent auf 38,38 Dollar. Brentöl wurde 3,1 Prozent höher mit 40,96 Dollar gehandelt. Im asiatisch geprägten Handel am Mittwoch geben die Ölpreise nach. Die nach US-Börsenschluss veröffentlichten API-Daten zu den US-Rohöllagerbeständen zeigten einen Anstieg um 3,9 Millionen Barrel, was auf eine niedrigere Nachfrage hindeutet.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.727,43 1.727,70 -0,0% -0,27 +13,8% Silber (Spot) 17,39 17,45 -0,3% -0,06 -2,6% Platin (Spot) 819,50 827,00 -0,9% -7,50 -15,1% Kupfer-Future 2,56 2,56 -0,3% -0,01 -9,2%

Der Goldpreis profitierte etwas von der vorsichtigen Einschätzung der konjunkturellen Aussichten durch den Fed-Chef und drehte ins Plus. Die Feinunze stieg um 0,1 Prozent auf 1.727 Dollar.

MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR

CORONAVIRUS-PANDEMIE

- WHO

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat die ermutigenden Ergebnisse einer britischen Studie zur Behandlung von Covid-19-Patienten mit dem Wirkstoff Dexamethason begrüßt. Es handele sich um einen "lebensrettenden wissenschaftlichen Durchbruch", erklärte WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus in der Nacht zum Mittwoch in Genf. Dexamethason sei die erste Behandlungsform, welche die Todesrate bei an Beatmungsmaschinen angeschlossenen Covid-19-Patienten nachgewiesenermaßen senke.

- China

Wegen des neuen Corona-Ausbruchs in Peking werden die Schulen der Millionenmetropole geschlossen. Die Gesundheitskommission der chinesischen Hauptstadt teilte mit, alle Schulen würden geschlossen, der Unterricht finde ab Mittwoch wieder online statt. Auch Studenten dürften nicht an Pekings Hochschulen zurückkehren. Überdies müssen Pekinger auf nicht notwendige Reisen verzichten.

KOREA

Nordkorea verschärft seinen Konfrontationskurs gegen Südkorea weiter. Die nordkoreanische Armee kündigte am Mittwoch an, dass sie wieder Militärübungen im Grenzgebiet zu Südkorea aufnehmen wolle. Außerdem sollen wieder nordkoreanische Wachposten in der entmilitarisierten Zone zwischen beiden Staaten eingerichtet werden. Zuvor hatte die nordkoreanische Führung bereit das Verbindungsbüro in der Grenzstadt Kaesong in die Luft sprengen lassen, wie die südkoreanische Regierung am Dienstag mitgeteilt hatte. Das im September 2018 eröffnete Verbindungsbüro war ein wichtiges Symbol der Annäherung zwischen den beiden koreanischen Staaten.

INNENPOLITIK USA

US-Präsident Donald Trump hat angesichts massiver Proteste gegen Polizeigewalt und Rassismus ein Dekret für eine begrenzte Polizeireform unterzeichnet. Er kündigte unter anderem an, Polizisten sollten Würgegriffe nur noch einsetzen dürfen, wenn ihr Leben in Gefahr sei. Mit dem Dekret sollen Rekrutierung, Ausbildung und Einsatzregeln für Polizisten verbessert werden. Bundesmittel für die Polizeibehörden sollen an die Bedingung geknüpft werden, dass gewisse Standards in diesen Feldern eingehalten werden.

WITSCHAFTSPOLITIK ITALIEN

Italiens Regierungschef Giuseppe Conte will die Mittel aus dem EU-Wiederaufbaufonds nutzen, um langjährige Probleme seines Landes zu lösen. "Italien hat in den vergangenen Jahren im Vergleich zu anderen europäischen Ländern eine geringere Wachstumsrate verzeichnet. Heute bietet sich uns mit diesen Mitteln eine Gelegenheit aufzuholen", sagte der Ministerpräsident in einem Exklusiv-Interview mit der Nachrichtenagentur AFP am Dienstag.

KONJUNKTUR JAPAN

Die Auswirkungen der weltweiten Coronavirus-Krise halten die japanische Wirtschaft weiter im Griff. Im Mai rutschten wegen der geschrumpften Nachfrage in Übersee die Ausfuhren um 28,3 Prozent ab und fielen damit erheblich schlechter aus als erwartet. Die von Factset befragten Ökonomen hatten einen Rückgang von 22,9 Prozent prognostiziert. Im April lag der Rückgang bei 21,9 Prozent.

US-ROHÖLLAGERBESTÄNDE

Die Rohöllagerbestände in den USA sind in der zurückliegenden Woche um 3,9 Millionen Barrel gestiegen, wie aus Daten des privaten American Petroleum Institute (API) hervorgeht. In der Vorwoche war ein Zuwachs von 8,4 Millionen Barrel gemeldet worden. Die Benzinbestände erhöhten sich um 4,3 Millionen Barrel nach minus 2,9 Millionen eine Woche zuvor. Für die offiziellen Daten der staatlichen Energy Information Administration (EIA), die am Mittwoch veröffentlicht werden, erwarten Volkswirte beim Rohöl eine Zunahme von 0,9 Millionen und bei Benzin ein Minus von 0,6 Millionen Barrel.

ADIDAS

Mitarbeiter in den USA fordern in einem Brief an den Aufsichtsrat den Sportartikelhersteller auf, verstärkte Maßnahmen gegen Rassismus im Unternehmen zu ergreifen. Zum einen soll der Aufsichtsrat untersuchen, ob HR-Chefin Karen Parkin die richtigen Maßnahmen gegen Rassismus am Arbeitsplatz ergriffen hat. Zum zweiten fordern die Mitarbeiter im Unternehmen eine anonyme Plattform für Rassismus-Beschwerden. Adidas hat kürzlich versprochen, mehr Nicht-Weiße einzustellen und in die schwarzen Gemeinden zu investieren.

VOLKSWAGEN

In Kroatien ist ein früherer Volkswagen-Manager wegen des Dieselkandals festgenommen worden. Der Mann sei bereits in der vergangenen Woche bei der Einreise aus Slowenien am Grenzübergang Kastel festgenommen worden, teilte das Innenministerium in Zagreb am Dienstagabend mit. Seine Festnahme erfolgte demnach auf Grundlage eines von den USA ausgestellten internationalen Haftbefehls.

DELIVERY HERO

kauft über ein Termin- und Absicherungsgeschäft weitere Aktien von Just East Takeaway.com dazu. Der Berliner Essenslieferdienst stellt so sicher, dass er unverändert 10,6 Prozent an Just Eat Takeaway.com hält. Der Anteil war nach mehreren Kapitalerhöhungen auf 10,2 Prozent gesunken.

HUGO BOSS

Daniel Grieder, bislang bei Tommy Hilfiger, wird mit Wirkung zum 1. Juni 2021 für die Dauer von fünf Jahren zum CEO bestellt. Der derzeit noch amtierende Hugo-Boss-Chef Mark Langer scheidet zum 30. September aus, steht dem Unternehmen aber bis zum Jahresende noch unterstützend zur Verfügung. Finanzvorstand Yves Müller werde für die Übergangszeit vom 1. Oktober 2020 bis zum 31. Mai 2021 Sprecher des Vorstandes, teilte Hugo Boss weiter mit.

DEUTSCHE INDUSTRIE REIT

erhöht ihr Kapital um 10 Prozent. Ausgegeben werden sollen gut 2,9 Millionen neue Aktien, wie das Unternehmen mitteilte. Altaktionäre haben kein Bezugsrecht. Der erwartete Nettoemissionserlös dient der Stärkung der Eigenkapitalbasis sowie der Finanzierung weiterer Akquisitionen. Die Platzierung der Aktien soll noch bis Mittwoch vor Börseneröffnung erfolgen. Zum aktuellen Kurs hat die Kapitalerhöhung ein Volumen von gut 60 Millionen Euro.

ORACLE

Oracle hat im vierten Geschäftsquartal per Ende Mai unter der schwächeren Softwarenachfrage gelitten und weniger umgesetzt als erwartet. Einige von der Covid-19-Krise betroffene Gesellschaften, besonders aus dem Gastgewerbe und dem Einzelhandel haben ihre Aufträge verschoben, was das gute Wachstum im Cloud-Geschäft mit IT-Diensten im Konzern nicht wettmachen konnte. Oracle-Chefin Safra Catz wollte für das kommende Jahr zwar keine Prognose abgeben, ist aber der Auffassung, dass sich das Umsatzwachstum beschleunigen wird, sobald die Krise vorbei ist. Oracle wies für das abgelaufene Quartal einen Rückgang beim Nettoergebnis von 17 Prozent auf 3,11 Milliarden Dollar oder 99 (Vorjahr: 1,07) Cent je Aktie aus. Der bereinigte Gewinn betrug 1,20 (1,16) Dollar je Aktie. Die Einnahmen gingen von 11,14 auf 10,44 Milliarden Dollar zurück. Analysten hatten einen Gewinn von 1,15 Dollar je Aktie bei einem Umsatz von 10,61 Milliarden Dollar prognostiziert.

