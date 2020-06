Je kräftiger die Ausschläge beim DAX ausfallen, umso schneller erfolgen auch die jeweiligen Gegenbewegungen. Nach dem Scheitern an der Widerstandszone rutschte der DAX wie erwartet fast an die Unterstützung im Bereich von 11.500 Punkten. Danach konnte am gestrigen Handelstag eine kräftige Erholungsbewegung eingeleitet werden. Diese erfolgte mit leicht anziehenden Umsätzen. Sollten nun weitere Kursavancen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...