Bei Wirecard scheinen sich die Anleger langsam für die Bilanzvorlage am Donnerstag warmzulaufen: Gestern war Wirecard mit 3,4% meistgehandelter Wert und mit einem Volumen von über fünf Millionen Euro Umsatzspitzenreiter in Stuttgart. Unterdessen verkündete Wirecard eine neue Zusammenarbeit mit Wildberries, dem größten Online-Einzelhändler Russlands. Wildberries' Umsatz liegt bei rund 3,1 Milliarden Euro, Wirecard soll als Zahlungsdienstleister in Europa fungieren. EUWAX ____________________________________________________________________________ ...

