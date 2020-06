ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Oracle nach Quartalszahlen von 57 auf 58 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Oracle sei das erste Software-Unternehmen, dessen abgelaufenes Geschäftsquartal komplett von der Corona-Krise geprägt worden sei, schrieb Analyst Brad Zelnick in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Vor diesem Hintergrund habe sich Oracle recht wacker behauptet. So hätten der operative Gewinn und der Gewinn je Aktie die Erwartungen übertroffen. Auch der Ausblick auf das laufende Quartal sei etwas besser als erwartet und lege den Schluss nahe, dass die Umsätze nach der Krise wieder zulegen könnten./bek/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 17.06.2020 / 03:47 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.06.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



ISIN: US68389X1054

