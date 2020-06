Puma ist bislang deutlich besser durch die Coronakrise gekommen als der Konkurrent Adidas. Umsatz und Gewinn der weltweiten Nr. 3 sind zu Jahresbeginn lange nicht so stark gefallen wie beim wesentlich größeren Unternehmen Adidas. Beide Sportkonzerne rechnen angesichts der vollen Lager jedoch mit einer Rabattschlacht. Das zweite Quartal wird aus finanzieller Sicht noch schlechter werden als das erste, da in diesem Zeitraum mehr als 50 Prozent der weltweiten Verkaufsfläche für Sport- und Lifestyle-Produkte geschlossen sind. Doch die Lockerungen des Shut Downs und die Stimuli der Regierungen und Notenbanken tragen zu Kurssteigerungen bei. Allen voran die US-Notenbank FED steuert massiv dagegen und befeuern die Rally am Aktienmarkt. Es scheint sich die Devise "never fight the FED" in den Köpfen der Marktteilnehmer zu etablieren, was dazu beiträgt, dass die Risikoscheue der Anleger sinkt..Zum Chart.Bei der Entwicklung des Aktienkurses in ...

