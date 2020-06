Das positive Marktsentiment zeigte sich am gestrigen Tag auch auf dem EUR Credit Primärmarkt. Corporates: Covivio Hotels brachte eine Senior Unsecured Emission an den Primärmarkt (EUR 500 Mio., 10J, MS+180 BP). Capgemini preiste eine Senior Unsecured Dual-Tranche mit einem Gesamtvolumen von EUR 1,6 Mrd. (Tranche A: EUR 800 Mio., 5J, MS+95 BP; Tranche B: EUR 800 Mio., 10J, MS+130 BP). Deutsche Bahn brachte ebenso eine Dual-Tranche mit einem Gesamtvolumen von EUR 1,5 Mrd. an den Primärmarkt (Tranche A: EUR 850 Mio., 9J, MS+55 BP; Tranche B: EUR 650 Mio., 19J, MS+85 BP). Carlsberg war ebenfalls mit einer Senior Unsecured ...

