BOSS - Hugo Boss wechselt Chef aus: Ex-Tommy-Hilfiger-CEO startet 2021LHA - Lufthansa-Aktionär stockt auf, will Staatseinstieg abblockenNSU - VW setzt Audi-Squeeze-Out-Preis auf 1.551,53 EU je Aktie festDHER - Delivery Hero stellt 10,6%-Engagement in Just Eat wieder her JB7 - Deutsche Industrie REIT gibt bis zu 2,92 Mio neue Aktien aus, zu je € 20 UNION INVESTMENT - Die genossenschaftliche Fondsgesellschaft Union Investment lud jahrelang Vorstände der Sparda-Banken zu Vergnügungsreisen ein, einmal war auch ein heutiger Vorstand der Bundesbank dabei. (SZ S. 19) DBK - Die Deutsche Bank will ab 2022 erste Cloud-Anwendungen im deutschen Privatkundengeschäft einsetzen. Welcher Anbieter dabei zum Zug kommen soll, sei noch nicht entschieden, sagt Manfred Knof, Leiter des deutschen ...

