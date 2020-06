Anleger am deutschen Aktienmarkt agieren zur Wochenmitte vorsichtig.Der DAX begann die Sitzung mit einem Abschlag von 0,03 Prozent bei 12,312,44 Punkten.Nach dem Kurssprung nach oben am Vortag halten sich die Anleger am deutschen Aktienmarkt am Mittwoch erst einmal zurück. Die Gründe hierfür sind geopolitische Spannungen und die weitere Ausbreitung des Coronavirus in Peking. Zudem hatte die Corona-Pandemie die japanischen Exporte im Mai noch stärker belastet als ohnehin befürchtet. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...