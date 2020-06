Die Einschränkungen wegen der Corona-Pandemie haben den Autoabsatz in der EU auch im Mai stark unter Druck gesetzt. Von dem allgemeinen Trend konnte sich keine der großen Automarken abkoppeln. Dank der Lockerungen für Autohäuser in vielen Ländern fiel der Einbruch der Neuzulassungen im Vergleich zum April jedoch deutlich geringer aus. Für die US-Investmentbank Bank of America (BofA) ist die Daimler-Aktie erste Wahl in Deutschland.Insgesamt wurden in der EU 581.161 Pkw neu zugelassen und damit gut ...

Den vollständigen Artikel lesen ...