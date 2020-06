Köln (www.fondscheck.de) - Der Mai stellte insgesamt ein freundliches Umfeld an den Märkten, so die Experten von Sauren im Kommentar zum Sauren Global Balanced Focus (ISIN LU0313462318/ WKN A0MX7N).Die Erholung an den Aktienmärkten habe sich fortgesetzt. Die weltweiten Aktienmärkte hätten den Monat mit deutlichen Kursgewinnen abgeschlossen. Lediglich die asiatischen Aktienmärkte hätten Kursverluste verbucht. An den Anleihenmärkten sei das Zinsniveau weitgehend unverändert geblieben. Die Zinsdifferenz von Anleihen niedriger Bonität zu Anleihen hoher Bonität habe sich weiter verringert. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...