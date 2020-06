Vancouver (British Columbia), 17. Juni 2020. TransCanna Holdings Inc. (CSE: TCAN, XETR: TH8) ("TransCanna" oder das "Unternehmen") freut sich, über seine 100-Prozent-Tochtergesellschaft Lyfted Farms Inc. ("Lyfted") ein Inventar- und Produktabkommen (das "Abkommen") mit Cali Plug UHCC für seinen mit Spannung erwarteten ersten Einzelhandelsstandort bekannt zu geben. Cali Plug wurde 2006 gegründet und ist mit etwa 200.000 Instagram-Followern (@caliplug) ein wichtiger Influencer im Cannabisbereich.Juli 2020 ist das angepeilte Datum für die große Eröffnung dieses Ladens. Durch dieses Abkommen erweitert Lyfted Farms den Vertrieb in Zusammenarbeit mit den brandneuen Cali Plug UHCC-Ausgabestellen (www.calipluguhcc.com) auf den Großraum Los Angeles.Cali Plug UHCC plant, die Produkte von Lyfted Farms im neuen Laden zu präsentieren und seine Social-Media-Plattformen zu nutzen, um die Marke Lyfted zu bewerben. Cali Plug schätzt, dass täglich mehr als 1.000 Kunden den Laden in der Innenstadt besuchen. Die erste Ausgabestelle wird sich im Stadtzentrum von Los Angeles unter der Anschrift South Alameda Street 5925 befinden."Lyfted Farms ist ein führendes Unternehmen im Bereich von indoor angebauten Premiumblüten. Der Einstieg in den südkalifornischen Markt mit dem Cali Plug-Vorzeige-Einzelhandelsladen wird eine unglaubliche gemeinsame Kraft sein", sagte Michael Myers, Owner und Founder von Cali Plug. "Die Blüten werden sich wie von selbst verkaufen. Die Konsumenten in Südkalifornien verlangen jene Qualität, die Lyfted Farms produzieren kann."Es wird erwartet, dass die Cannabisverkäufe in Kalifornien im Jahr 2020 5,1 Milliarden US-Dollar überschreiten werden, wobei mehr als die Hälfte davon im Großraum Los Angeles stattfinden wird. Südkalifornien ist der weltweit größte Cannabiskonsumentenmarkt."Dieses Abkommen hilft uns bei der Umsetzung unserer umfassenderen Strategie, uns mit authentischen, langfristigen kalifornischen Cannabis-Innovatoren zusammenzuschließen und gleichzeitig unseren Endverbrauchern treu zu bleiben", sagte Bob Blink, Founder von Lyfted Farms und CEO von TransCanna. "Wir bauen die Markteinführungsstrategie als Vorbereitung auf die bevorstehende Erteilung der Lizenz für das Daly Building weiter aus."Über TransCanna Holdings Inc.TransCanna ist ein in Kanada notiertes Unternehmen mit Sitz in Kalifornien (USA), das über seine hundertprozentigen kalifornischen Tochtergesellschaften Cannabis-Marken für den kalifornischen Lifestyle entwickelt.Weitere Informationen erhalten Sie auf der Website des Unternehmens unter www.transcanna.com bzw. per E-Mail über info@transcanna.com.Für das Board of DirectorsBob Blink, CEO604-349-3011TransCanna Holdings Inc.Suite 928, 1030 West Georgia StreetVancouver, B.C. V6E 2Y3Die Canadian Securities Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der Canadian Securities Exchange als "Regulation Services Provider" bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link: Englische Originalmeldung Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link: ÜbersetzungNEWSLETTER REGISTRIERUNG:Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach: Newsletter...Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.CA89356V1040