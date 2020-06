Die nächste Leistungsstufe erreicht die AFL3-WX-ULT5-Familie mit dem Intel-Core-i5 (Whiskey Lake) -U-Prozessor der 8. Generation. Mit vier Kernen, 4,10 GHz Taktfrequenz (Burst) und 6 GB Cache beträgt die Verlustleistung (TDP) lediglich 15 W. Die Panel-PCs unterstützen über ein optional integrierbares Modul die Funktion Power over Ethernet (PoE) und können über einen PoE-Switch mit Strom versorgt werden. Der 2400 MHz dual-channel DDR4-Arbeitsspeicher ist bis zu 32 GB aufrüstbar. Einsatzbereiche finden sich im Retailbereich und in der Logistik, aber auch in der Anlagensteuerung und Prozessvisualisierung. ...

