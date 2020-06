Nachdem am Freitag noch alles auf Korrekturmodus gestellt war, geht es zum Start in die neue Börsenwoche schon wieder nach oben. Nach wie vor sind es vor allem liquiditätsgetriebene Faktoren, welche die Märkte immer wieder nach oben treiben. So will die amerikanische Notenbank nun verstärkt Unternehmensanleihen kaufen und Donald Trump mit einem billionenschweren Infrastrukturprogramm die US-Wirtschaft zusätzlich stimulieren, um die Auswirkungen der Corona-Pandemie einigermaßen abzufedern. Schließlich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...