Berlin (ots) - Die globale COVID-19-Pandemie zeigt die strukturellen und gesellschaftlichen Benachteiligungen für Frauen* und Mädchen* weltweit deutlicher als je zuvor. Trotz vieler Maßnahmen in Politik, Wirtschaft und im Bildungssektor haben Frauen* und Mädchen* auch weiterhin weniger Zugang zu lokalen und internationalen Bildungsressourcen, wirtschaftlicher Beteiligung und Gesundheitsvorsorge."Die COVID-19-Pandemie ist eine vorher nie dagewesene globale Herausforderung und zugleich ein Katalysator für soziale Innovationen. Deshalb startet das Vodafone Institut Runde #5 seines Sozialunternehmer*innen-Programms für Frauen* erstmals virtuell und mit einem neuen Partner Setup. Damit wollen wir F-LANE auf das nächste Level heben und dem Programm zu einer globaleren Reichweite verhelfen. Darüber hinaus werden wir COVID-19 als akutes Thema für Frauen* aufgreifen und nachhaltige Lösungen unterstützen, um die Auswirkungen der Pandemie für sie, ihre Familien und ihre Communitys zu mildern", erklärt Inger Paus (https://www.vodafone-institut.de/about/inger-paus/), Geschäftsführerin des Vodafone Instituts für Gesellschaft und Kommunikation (https://www.vodafone-institut.de/).Das Vodafone Institut für Gesellschaft und Kommunikation - Vodafones europäischer Think Tank - baut mit der neuen F-LANE Runde, die im September 2020 startet, auf dem Erfolg von vier vorherigen Programmrunden auf und erweitert sein Partner Setup um Wirkung und Reichweite zu steigern. Das Vodafone Institut startet F-LANE mit seinem neuen Umsetzungspartner, Yunus Social Business (https://www.yunussb.com/) (YSB). YSB wurde vom Friedensnobelpreisträger Muhammad Yunus gegründet. Seine Vision ist es, soziale Unternehmen mit der Hilfe großer Firmen, welche die Businesswelt verändert sehen wollen, zu finanzieren und zu unterstützen. Die F-LANE-Gründungspartner Social Entrepreneurship Akademie (https://seakademie.org/) (SEA) in München werden F-LANE weiterhin mit ihren hervorragenden Kompetenzen, im Bereich Impact Unternehmertum, unterstützen, während das Impact Hub Berlin (https://berlin.impacthub.net/), als Community Partner, teilnehmenden Startups Zugang zur globalen Community für Social Impact und zu Investoren bietet. Darüber hinaus wird WLOUNGE (https://www.wlounge.de/), als neuer Partner des F-LANE-Netzwerks, seine Expertise im Bereich Gender Lens Investing sowie das lokale und globale Netzwerk von Investoren und Mentoren, zur Unterstützung der Kohorte einbringen.Pressekontakt:Danyal AlaybeyogluLeitung Marketing, Medienarbeit & KampagnenMobile: +49 172 2403359danyal.alaybeyoglu@vodafone.comOriginal-Content von: Vodafone Institut für Gesellschaft und Kommunikation GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/112415/4625897