Rund 18.000 öffentliche Ladepunkte gab es nach offiziellen Zahlen zum 1. April 2020 in Großbritannien. Damit gibt es inzwischen auf der Insel mehr als doppelt so viele Lademöglichkeiten für Elektroautos als Tankstellen (etwas mehr als 8.000). Von den 18.000 Ladepunkten befinden sich zwar auch einige auf dem Gelände von Tankstellen, aber so weit wie die Amsterdamer wollen die Briten derzeit wohl doch ...

