Die Wiener Börse verlängert ihre Technologiepartnerschaft mit der Deutschen Börse vorzeitig um fünf Jahre. Der Handel an der Wiener Börse und ihren Partnerbörsen in Budapest, Ljubljana, Prag und Zagreb wird damit auch in den kommenden Jahren über das T7-System laufen, das auch auf Xetra und an der Derivatebörse Eurex zum Einsatz kommt, teilt die Wiener Börse mit. Neuerungen im Handelssystem würden stets auch der Wiener Börse zur Verfügung stehen, wie es heißt.

Den vollständigen Artikel lesen ...