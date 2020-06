Lufthansa: Scheitert die Rettung des DAX-Konzerns jetzt doch noch?

Die Aktie der Lufthansa (WKN: 823212 / ISIN: DE0008232125) konnte seit Mitte Mai kräftig zulegen. Doch nun besteht die Gefahr eines erneuten Kurseinbruchs, denn es ist möglich, dass der ausgehandelte Rettungsplan doch noch scheitert.

Der Münchener Unternehmer Heinz Hermann Thiele will nämlich den Rettungsplan für die in Schieflage geratene Kranich-Airline mit dem Einstieg des Staates nachverhandeln.

Großaktionär ist gegen die Staatsbeteiligung

In einem Interview mit der Frankfurter Allgemeine Zeitung (F.A.Z.) bringt sich der Lufthansa-Großaktionär Thiele insbesondere gegen die vorgesehene Aktienbeteiligung von 20 Prozent an der Lufthansa in Stellung, die der Staat im Gegenzug für seine Finanzunterstützung von neun Milliarden Euro erhalten soll.

