TOKIO (dpa-AFX) - Die Corona-Pandemie hat die japanischen Exporte im Mai noch stärker belastet als erwartet. Der Wert der Ausfuhren sank im Jahresvergleich um 28,3 Prozent auf 4,2 Billionen Yen (rund 35 Milliarden Euro), wie die japanische Regierung am Mittwoch in Tokio mitteilte. Damit fiel der Wert schlechter aus, als Experten prognostiziert hatten. Zudem beschleunigte sich der Rückgang deutlich. Im März hatte das Minus noch knapp 12 Prozent betragen und im April knapp 22 Prozent.



Grund für den starken Einbruch war vor allem die Schwäche der US-Wirtschaft infolge der Restriktionen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie. Die Exporte in die Vereinigten Staaten, der größten Volkswirtschaft der Welt, gingen um etwas mehr als die Hälfte auf rund 588 Milliarden Yen zurück.



Relativ stabil waren dagegen die Geschäfte der Exportunternehmen mit China. Hier sank der Wert der Ausfuhren lediglich um 1,9 Prozent auf 1,13 Billionen Yen.



Im Handel mit den großen Volkswirtschaften Europas wiederum kam es zu teils deutlichen Rückschlägen. So knickte der Wert der Ausfuhren nach Spanien um fast 55 Prozent ein. Im Exportgeschäft mit Italien wurde ein ein Minus von rund 47 Prozent verzeichnet. Beide Länder waren besonders hart von der Virus-Pandemie in Mitleidenschaft gezogen worden, wenngleich im Mai bereits erste Lockerungsmaßnahmen durchgeführt wurden. Der Wert der Ausfuhren nach Deutschland fiel um fast 36 Prozent.



In das trübe Bild passte, dass auch die japanischen Importe überraschend deutlich absackten. Der Wert der Einfuhren fiel im Mai im Jahresvergleich um 26,2 Prozent auf 5,0 Billionen Yen, während Analysten lediglich mit einem Rückgang um gut 20 Prozent gerechnet hatten. Der Einbruch fällt umso schwerer ins Gewicht, da die Importe im März und im April jeweils lediglich im einstelligen Prozentbereich nachgegeben hatten.



Unter dem Strich hat sich damit das Handelsbilanzdefizit damit überraschend nicht weiter ausgeweitet, sondern ist etwas zurückgegangen. Aktuell beträgt die Differenz zwischen den Ausfuhren und den höheren Einfuhren 0,8 Billionen Yen./la/bgf/mis

