TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Nach dem Kursfeuerwerk am Dienstag haben sich die ostasiatischen Aktienmärkte am Tag danach auf den erhöhten Niveaus in meist engen Grenzen uneinheitlich gezeigt. Unterstützung kam von der erneut festen Tendenz an der Wall Street, während auf der anderen Seite von erhöhter Neigung zu Gewinnmitnahmen zu hören war.

Positiv wirkte, dass die Weltgesundheitsorganisation (WHO) die ermutigenden Ergebnisse einer britischen Studie zur Behandlung von Covid-19-Patienten mit dem Wirkstoff Dexamethason als "lebensrettenden wissenschaftlichen Durchbruch" bezeichnet hat. Dexamethason sei die erste Behandlungsform, welche die Todesrate bei an Beatmungsmaschinen angeschlossenen Covid-19-Patienten nachgewiesenermaßen senke.

Mit am stärksten bewegte sich der Nikkei-Index in Tokio. Er gab nach deutlicher als erwartet gesunkenen Exporten im Mai um 0,6 Prozent nach auf 22.456 Punkte, nachdem er zuvor um fast 5 Prozent nach oben geschossen war. In Sydney verbesserte sich der Index dagegen um 0,8 Prozent. Hier dominierte laut Händlern die Erwartung positiver Auswirkungen der von der Notenbank bereitgestellter Liquidität das Geschehen und drängte Sorgen um die Folgen der Coronapandemie in den Hintergrund.

Negative Faktoren zunächst ausgeblendet

Dass US-Notenbankchef Jerome Powell am Dienstag nochmals davor gewarnt hatte, dass sich die Erholung der globalen Konjunktur nach der Pandemie-Krise länger hinziehen dürfte, belastete die Stimmung nicht. In Seoul ließen sich die Anleger auch davon nicht aus der Ruhe bringen, dass Nordkorea das gemeinsame Verbindungsbüro in der Grenzstadt Kaesong zerstört hat und mit weiteren Drohgebärden aufwartet. Beruhigend wirkte die Aussage des Finanzministers Südkoreas, dass dies kaum Auswirkungen auf die Märkte haben werde.

In Schanghai behaupteten sich die Kurse ebenfalls, obwohl wegen eines neuen Coronavirus-Ausbruchs in Peking die Schutzmaßnahmen weiter verschärft und außerdem mindestens 1.250 Flüge am Mittwoch gestrichen wurden. Auch blieben die Schulen geschlossen. Weiter positiv zur Kenntnis genommen wurden die seitens der USA zuletzt milderen Töne bezüglich der Kooperation von US-Unternehmen mit dem chinesischen Technologieriesen Huawei.

Unter den Einzelwerten gaben in Hongkong die Kurse der Fluglinien nach. China Eastern lagen im dortigen Späthandel 1,0, China Southern und Cathay Pacific je 0,4 Prozent zurück.

In Sydney schnellte der Kurs von Carsales.com um 6,2 Prozent nach oben, nachdem das Unternehmen einen wahrscheinlich starken Ausklang seines Geschäftsjahres in Aussicht gestellt hatte.

Am Ölmarkt gaben die Preise etwas nach, zuletzt zwischen 0,5 und 1,0 Prozent. Auch hier war von Gewinnmitnahmen zu hören, zumal sich der Ölmarkt in der jüngeren Vergangenheit sehr volatil gezeigt habe. Für leichten Druck könnten daneben die Lagerbestandsdaten des US-Branchenverbands API vom späten Vorabend gesorgt haben, die in der vergangenen Woche eine deutliche Zunahme der Ölvorräte zeigten. Im späteren Verlauf des Tages steht die Bekanntgabe der offiziellen US-Vorratsdaten auf dem Teminkalender.

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 5.991,80 +0,83% -10,36% 08:00 Nikkei-225 (Tokio) 22.455,76 -0,56% -4,54% 08:00 Kospi (Seoul) 2.141,05 +0,14% -2,58% 08:00 Schanghai-Comp. 2.935,87 +0,14% -3,75% 09:00 Hang-Seng (Hongk.) 24.409,39 +0,27% -13,51% 10:00 Taiex (Taiwan) 11.521,06 +0,00% -3,97% 07:30 Straits-Times (Sing.) 2.669,16 +0,09% -17,25% 11:00 KLCI (Malaysia) 1.523,43 +0,38% -4,47% 11:00 BSE (Mumbai) 33.496,77 -0,32% -18,91% 12:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 9:37 % YTD EUR/USD 1,1288 +0,2% 1,1262 1,1336 +0,7% EUR/JPY 121,17 +0,2% 120,87 121,64 -0,6% EUR/GBP 0,8970 +0,1% 0,8963 0,8972 +6,0% GBP/USD 1,2584 +0,1% 1,2566 1,2634 -5,0% USD/JPY 107,34 +0,0% 107,32 107,34 -1,3% USD/KRW 1213,70 +0,1% 1211,97 1213,52 +5,1% USD/CNY 7,0891 +0,0% 7,0866 7,0822 +1,8% USD/CNH 7,0817 -0,0% 7,0822 7,0754 +1,7% USD/HKD 7,7501 -0,0% 7,7502 7,7504 -0,5% AUD/USD 0,6919 +0,6% 0,6879 0,6918 -1,3% NZD/USD 0,6470 +0,4% 0,6444 0,6459 -3,9% Bitcoin BTC/USD 9.483,51 -0,2% 9.500,26 9.487,01 +31,5% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 38,01 38,38 -1,0% -0,37 -35,4% Brent/ICE 40,74 40,96 -0,5% -0,22 -35,3% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.727,01 1.727,70 -0,0% -0,69 +13,8% Silber (Spot) 17,42 17,45 -0,2% -0,03 -2,4% Platin (Spot) 820,60 827,00 -0,8% -6,40 -15,0% Kupfer-Future 2,57 2,56 +0,2% +0,01 -8,7%

June 17, 2020 04:01 ET (08:01 GMT)

