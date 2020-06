SAP ist in Einzelfällen bereit, Verträge zugunsten der Kunden anzupassen, wenn diese in Liquiditätsprobleme geraten. Konzernchef Christian Klein sagte auf der virtuellen Hausmesse Sapphire Now, wenn nötig, reiche man den Kunden die Hand. Das werde aber in jedem Einzelfall geprüft und betreffe in der Regel kleine und mittlere Unternehmen, die unter den Folgen des Lockdowns massiv leiden. Man wolle niemanden fallenlassen, sagte Klein.

SAP hat weltweit rund 400.000 Kunden.

Kontakt zum Autor: olaf.ridder@wsj.com

DJG/rio/brb

(END) Dow Jones Newswires

June 17, 2020 04:06 ET (08:06 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.