E.ON-Calls mit 81%-Chance bei Kursanstieg auf 10,50 Euro

Laut einer im BNP-Newsletter "dailyAktien" veröffentlichten Analyse befindet sich die E.ON-Aktie (ISIN: DE000ENAG999) nach wie vor in einem Aufwärtstrend. Hier die Analyse:

"Rückblick: Die E.ON-Aktie befindet sich seit dem Tief vom 23. März 2020 bei 7,60 EUR wieder in einer Aufwärtsbewegung. Im Rahmen dieser Bewegung durchbrach die Aktie am 03. Juni 2020 im zweiten Versuch den Abwärtstrend seit dem Jahreshoch bei 11,56 EUR. Anschließend kletterte sie auf 10,40 EUR. Dort kam es zu Gewinnmitnahmen. Der Wert fiel auf den gebrochenen Abwärtstrend zurück und testete dabei am Montag auch den Aufwärtstrend seit März. Am EMA 200 kam am Montag wieder Kaufinteresse auf. Dieses setzte sich gestern fort.

Ausblick: Kurzfristig könnte die E.ON-Aktie in Richtung 10,40 bis 10,52 EUR ansteigen. Gelingt ein Ausbruch über das dort liegende, inzwischen teilweise geschlossen Gap vom 09. März 2020, dann kann die Aufwärtsbewegung in Richtung Jahreshoch bei 11,56 EUR fortgesetzt werden. Fällt die Aktie aber unter den EMA 200 bei aktuell 9,47 EUR zurück, dann droht eine größere Verkaufswelle. In diesem Fall wären Abgaben in Richtung 7,82-7,60 EUR möglich.

Wenn die E.ON-Aktie in spätestens zwei Wochen das bei 10,50 Euro kurzfristige Kursziel erreicht, dann werden Anleger mit Long-Hebelprodukten hohe Renditen erzielen.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 10 Euro

Der J.P.Morgan-Call-Optionsschein auf die E.ON-Aktie mit Basispreis bei 10 Euro, Bewertungstag 21.8.20, BV 1, ISIN: DE000JC25753, wurde beim E.ON-Aktienkurs von 9,95 Euro mit 0,46 - 0,47 Euro gehandelt.

Wenn die E.ON-Aktie in spätestens 14 Tagen auf 10,50 Euro ansteigt, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 0,73 Euro (+55 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 9,3745 Euro

Der BNP-Open End Turbo-Call auf die E.ON-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 9,3745 Euro, BV 1, ISIN: DE000PN0YXJ8, wurde beim Aktienkurs von 9,95 Euro mit 0,61 - 0,62 Euro taxiert.

Steigt die E.ON-Aktie in Kürze auf 10,50 Euro an, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls - unter der Voraussetzung, dass der Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt - auf 1,12 Euro (+81 Prozent) steigern.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von E.ON-Aktien oder von Hebelprodukten auf E.ON-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: hebelprodukte.de