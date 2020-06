Das Unternehmen verpflichtet sich, das Übereinkommen von Paris 10 Jahre früher zu erfüllen

Verizon hat sich verpflichtet, bis 2035 klimaneutral zu werden

Das Unternehmen Verizon (NYSE: VZ) hat heute bekannt gegeben, dass es sich dem Climate Pledge angeschlossen hat, einer von Amazon (NASDAQ: AMZN) und Global Optimism mitbegründeten Verpflichtung, das Übereinkommen von Paris bereits 10 Jahre früher zu erfüllen. Im Climate Pledge werden neue Unterzeichner aufgefordert, bis 2040 in ihren Unternehmen netto kohlenstofffrei zu sein ein Jahrzehnt vor dem im Pariser Abkommen für 2050 gesetzten Ziel.

Verizon ist auf dem besten Weg, bis 2035 in Bezug auf Emissionen von Scope 1 und Scope 2 klimaneutral zu sein, und hat eine grüne Anleihe in Höhe von 1 Milliarde USD ausgegeben, um in innovative Lösungen zu investieren, welche die Nachhaltigkeitsanstrengungen des Unternehmens beschleunigen sollen. Dies umfasst die Stromversorgung mit 50 erneuerbarer Energie bis 2025 und neue Virtual Power Purchase Agreements (VPPA), Kaufverträge für neuen Wind- und Solarstrom mit mehr als 380 MW Kapazität.

"Der Klimawandel ist eine globale Herausforderung, die alle betrifft, und deshalb haben wir es für wichtig gehalten, uns diesem Klimaversprechen anzuschließen", sagte Hans Vestberg, Vorsitzender und CEO von Verizon. "Eine sauberere Welt für zukünftige Generationen steht im Zentrum unserer Werte als verantwortungsbewusstes Unternehmen. Bei Verizon hört es nicht bei der Reduzierung unseres CO2-Fußabdrucks auf. Durch unsere Technologie und Netzwerke führen wir innovative Lösungen für Kunden ein, steigern die Effizienz und erhöhen die Ausfallsicherheit im gesamten Unternehmen und in den Gemeinden, in denen wir tätig sind."

Verizon und andere Unternehmen, die dieses Klimaversprechen unterzeichnen, stimmen Folgendem zu:

Treibhausgasemissionen regelmäßig zu messen und auszuweisen

Dekarbonisierungsstrategien im Einklang mit dem Übereinkommen von Paris durch echte geschäftliche Veränderungen und Innovationen umzusetzen, einschließlich Effizienzsteigerungen, erneuerbarer Energien, Materialreduzierungen und anderer Strategien zur Beseitigung von Kohlenstoffemissionen

Neutralisierung aller verbleibenden Emissionen durch zusätzliche, quantifizierbare, reale, dauerhafte und sozialverträgliche Ausgleichsmaßnahmen, um bis 2040 einen jährlichen Netto-Kohlenstoffausstoß von Null zu erreichen

"Ich freue mich, dass Verizon das Klimaversprechen unterzeichnet und sich verpflichtet, das Übereinkommen von Paris zehn Jahre früher zu erreichen. Die Bekämpfung des Klimawandels erfordert Innovation, Führung und Partnerschaften niemand kann dies alleine tun", sagte Jeff Bezos, Gründer und CEO von Amazon. "Verizon hat sich aggressive Ziele gesetzt, um die Energieeffizienz im gesamten Betrieb zu steigern und sein Geschäft bis 2025 mit 50 erneuerbarer Energie zu versorgen auf dem Weg, bis 2040 netto kohlenstofffrei zu sein."

"Da sich die Klimakrise verschärft, müssen mehr Unternehmen es ernster nehmen und sich selbst herausfordern, um eine schnellere Dekarbonisierung zu erreichen", sagte Christiana Figueres, die ehemalige UN-Klimaschutzchefin und Gründungspartnerin von Global Optimism. "Verizon verpflichtet sich zu einer Beschleunigung, welche die Situation im Wettlauf gegen die weitere Erwärmung unseres Planeten merklich verändern wird. Maßnahmen wie diese werden Emissionen senken und den verursachten Schaden verlangsamen, aber wir müssen jetzt handeln."

Durch den Beitritt zu Climate Pledge und die Zustimmung zu einer schnelleren Dekarbonisierung wird Verizon eine entscheidende Rolle bei der Stimulierung von Investitionen in die Entwicklung kohlenstoffarmer Produkte und Dienstleistungen spielen, die erforderlich sind, um Unternehmen bei der Erfüllung des Versprechens zu unterstützen. Weitere Informationen zu den Nachhaltigkeitsanstrengungen von Verizon finden Sie unter verizon.com/sustainability.

Über Verizon

Verizon Communications Inc. (NYSE/NASDAQ: VZ) wurde am 30. Juni 2000 gegründet und feiert sein 20-jähriges Bestehen als einer der weltweit führenden Anbieter von Technologie-, Kommunikations-, Informations- und Unterhaltungsprodukten und -dienstleistungen. Verizon hat seinen Hauptsitz in New York und ist weltweit präsent. 2019 erzielte Verizon einen Umsatz von 131,9 Milliarden USD. Das Unternehmen bietet Sprach-, Daten- und Videodienste und -lösungen in seinen preisgekrönten Netzwerken und Plattformen an und erfüllt so die Kundenanforderungen nach Mobilität, zuverlässiger Netzwerkkonnektivität, Sicherheit und Kontrolle.

Über Global Optimism

Global Optimism existiert, um bahnbrechende und branchenweite Veränderungen herbeizuführen. Das Erreichen einer emissionsfreien Zukunft ist keine weit in der Ferne liegende Herausforderung. Es ist eine, die wir jetzt in Angriff nehmen müssen. Jede wissenschaftliche Bewertung zeigt, dass wir unsere Emissionen zwischen 2020 und 2030 halbieren müssen, um das Ziel einer Netto-Nullemission bis 2050 zu erreichen und die globale Erwärmung unter 1,5 °C zu halten. Die Bewältigung der Klimakrise ist nur möglich, wenn alle überall ihren Beitrag leisten. Wir arbeiten mit gleichgesinnten Kollektiven aus allen Branchen zusammen, die bereit sind, in die erforderlichen Entscheidungen zu investieren, um sich auf diese herausfordernde und lebensbejahende Reise zu begeben. Weitere Informationen erhalten Sie unter https://globaloptimism.com/.

Über Amazon

Amazon orientiert sich an vier Grundsätzen: Orientierung am Kunden statt an der Konkurrenz, Leidenschaft für Neuerungen, Einsatz für betriebliche Optimierung sowie langfristiges Denken. Kundenrezensionen, 1-Klick-Einkäufe, persönliche Empfehlungen, Prime, Versand durch Amazon, AWS, Kindle Direct Publishing, Kindle, Fire-Tablets, Fire TV, Amazon Echo und Alexa sind nur einige der von Amazon angebotenen Produkte und Dienstleistungen. Weitere Informationen finden Sie auf www.amazon.com/about.

