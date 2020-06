Auch in der Corona-Krise gibt es gute News: Habona Invest und Primus Valor kündigen ihren Anlegern attraktive Auszahlungen an. Welche Fonds aufgelöst werden, erfahren Sie in unserem Überblick.Habona: Einzelhandelsfonds 04 geht in Schlusszahlungsphase - erwartetes Ergebnis toppt vorangegangene Fondsauflösungen"Punktgenau mit Ablauf der 5-jährigen Fondslaufzeit des Habona Einzelhandelsfonds 04 zum 30.06.2020 erhalten Ihre Anleger die Erlöse aus dem erfolgreichen Verkauf der Fondsimmobilien an einen institutionellen Investmentfonds", schreibt Habona Invest in diesen Tagen an seine Vertriebspartner. Wie den Anlegerbriefen zu entnehmen ist, erhalten Anleger des Fonds 04 in Kürze die erste Schlusszahlung über 100 Prozent des Kommanditkapitals zzgl. der halbjährlichen Ausschüttung und weitere Gewinne in Höhe von zehn Prozent bezogen auf das gezeichnete Kommanditkapital. "Nach der Auskehrung der ersten Schlusszahlung soll nach dem Abschluss der Liquidationsphase eine weitere Schlusszahlung erfolgen, teilweise in Form von Steuergutschriften. Der genaue Zahlungszeitpunkt wird den Anlegern in einem separaten Schreiben mitgeteilt", so der Initiator weiter. Damit habe der Habona Einzelhandelsfonds 04 nicht nur die angestrebte Zielrendite von 6,75 Prozent p.a. erreicht, sondern mit einer voraussichtlichen Rendite von ca. zehn Prozent p.a. eine deutliche Überperformance erzielt. Der Habona Fonds 04 übertreffe sogar die "hervorragende Performance" der zuletzt aufgelösten Habona Fonds 02 und 03. Aktuell können sich Anleger am Einzelhandelsfonds 07 beteiligen. Dieser ist aber nicht mehr als Kurzläufer konzipiert, sondern sieht eine Fondslaufzeit von rund elf Jahren vor. Anleger erhalten hierdurch Aussicht auf steuerfreie Veräußerungserlöse.

