Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Die deutschen Privatbanken machen Druck auf Europa, schnell eine eigene digitale Währung einzuführen. Anderenfalls drohe man von den USA oder China abgehängt zu werden bei einer Zahlungsform, die für die digitale Wirtschaft von großer Bedeutung sei, erklärte der Bankenverband. "Wir müssen uns sputen, um die technologische Wettbewerbsfähigkeit der EU zu sichern. Jetzt müssen in Europa alle an einen Tisch", sagte Andreas Krautscheid, Hauptgeschäftsführer des Bankenverbands.

Der programmierbare Euro sei eine "wichtige Innovation zur Sicherung der langfristigen Wettbewerbsfähigkeit Europas" in der Weltwirtschaft, so der Verband. "Schnelles und entschlossenes Handeln ist in Europa geboten, denn asiatische und US-amerikanische Initiativen wie der digitale Renminbi oder Libra drohen Europa zuvor zu kommen."

In einem Positionspaper unterstreicht der Bankenverband die Notwendigkeit einer Doppelstrategie, die sowohl die Voraussetzungen für eine privatwirtschaftlich angebotene Form des programmierbaren Euro als auch für programmierbares Zentralbankgeld durch die Europäische Zentralbank (EZB) schafft. Deshalb begrüßt der Verband es auch, dass das Bundesfinanzministerium, die Bundesbank und die EZB ihre Überlegungen zu diesem Thema bereits intensiviert hätten.

Programmierbarer Euro wichtige Innovation

Der Bankenverband listet drei Gründe auf, warum die der programmierbare Euro eine wichtige Innovation sei. Die Verbraucher erhielten ein sicheres und effizientes Zahlungsverkehrsmittel für die digitale Wirtschaft der Zukunft. Für die Unternehmen sei der programmierbare Euro ein Instrument, das ihnen ermögliche, die digitale Transformation - insbesondere in der Industrie - voranzutreiben und ihre Wettbewerbsfähigkeit zu sichern. Auch könnten die Notenbanken mit digitalem Zentralbankgeld ihre geldpolitische Souveränität und die Finanzstabilität Europas sichern.

Die Kreditwirtschaft betont, dass die Privatwirtschaft an einem auf Euro lautenden Stablecoin arbeitete. Auch bestehe die Möglichkeit der Bereitstellung eines digitalen Zentralbankgeldes (CBDC) in Form eines von der EZB ausgegebenen programmierbaren Euros.

"Für die weitüberwiegende Zahl der Zahlungsvorgänge dürften privatwirtschaftliche Lösungen - insbesondere aus der Kreditwirtschaft - in der Lage sein, die Bedürfnisse der Nutzer zu befriedigen", so der Bankenverband. "Ein von der Zentralbank direkt an den Nutzer ausgegebenes CBDC wird aus heutiger Perspektive der Nutzer nur in wenigen Fällen wirklich erforderlich sein."

Politik soll koordinierend unterstützen

Die Einführung einer durch Banken getragenen privatwirtschaftlichen Lösung könne in zwei Schritten erfolgen: kurzfristig durch eine Anpassung des bestehenden Instant Payment Regimes, um eine Schnittstelle zu den in Produktionsprozessen eingesetzten DLT Systemen zu ermöglichen. Mittelfristig erfolge dann der Aufbau einer eigenen auf DLT basierenden Infrastruktur zur Einführung eines programmierbaren Euro.

Die Bereitstellung eines digitalen Zentralbankgeldes in Form eines von der EZB ausgegebenen programmierbaren Euro sei ein Kernelement eines souveränen und dauerhaft wettbewerbsfähigen europäischen Währungsraums. Die Privatbanken drängen daher auf vier für sie bedeutsame Punkte bei der Einführung einer solchen Währung.

Die bestehende Geldordnung sollte so wenig wie möglich verändert werden. Deshalb sollte digitales Zentralbankgeld auf dem gleichen Weg bereitgestellt werden wie die Ausgabe von Bargeld, also durch Kreditvergabe der Zentralbank an die Geschäftsbanken, so der Bankenverband.

Auch dürfe die Flexibilität der Kreditvergabe im Konjunkturverlauf durch dieses Zentralbankgeld nicht beeinträchtigt werden. Bislang seien zudem die Auswirkungen auf Refinanzierungskosten und Ertragslage der Banken nicht zu prognostizieren. Klar sei aber, dass die Reaktionsfähigkeit der Banken in jedem Fall gewährleistet bleiben müsse. Und letztlich dürfe das digitale Zentralbankgeld nicht als geldpolitisches Instrument eingesetzt werden. Der durch einen stark negativen geldpolitischen Zinssatz ausgelöste Reputationsverlust der Notenbank, könnte leicht den gewünschten expansiven Impuls überwiegen, warnte der Bankenverband.

Wichtig sei bei der Einführung eines programmierbaren Euros, dass die Politik die Pläne koordinierend unterstützt, um einen europäischen Standard für einen privatwirtschaftlichen programmierbaren Euro zu schaffen. "Es wird die Aufgabe von Europäischer Kommission und Bundesregierung sein, möglichst kurzfristig mit der Formulierung eines Prozesses zu beginnen, der die Einführung eines programmierbaren Euros zum Ziel hat", so der Bankenverband.

