FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
TELIA COMPANY AB SK 3,20 TLS SE0000667925
AB/FROM ONWARDS 17.06.2020 10:45 CET
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TELIA COMPANY AB SK 3,20 TLS SE0000667925
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