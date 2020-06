Der Silberpreis konnte am 18.05.20 die 200-Tage Linie (blau im Chart) zurückerobern! Wir hatten daraufhin unsere Longposition (eröffnet bei 12,32 am 20.03.20) mit einem nachgezogenen StopLoss bei 16,72 US Dollar weiter abgesichert. Nachdem Silber Anfang Juni bis auf 18,39 USD klettern konnte, stagniert der Kurs in den letzten Handelstagen um die 17,50 USD Marke. Nach unten hin ist "der kleine Bruder des Goldes" aufgrund der 200-Tage Linie relativ gut abgesichert, sodaß wir tendeziell weiter auf ...

