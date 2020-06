Mailand (ots/PRNewswire) - NTC Srl, ein F&E-orientiertes Pharmaunternehmen mit Sitz in Italien, hat Taro Pharmaceutical Industries ("Taro"), einem forschungsbasierten internationalen Pharmaunternehmen, exklusive Lizenz- und Vertriebsrechte für eines seiner Forschungs- und Entwicklungsprodukte, Augentropfen mit einer festen Kombination, für Israel erteilt.Das Produkt kombiniert ein Quinolon-Antibiotikum mit einem entzündungshemmenden Steroid in Form von Augentropfen mit dem Ziel, eine angemessene und rationale Behandlung nach Kataraktoperationen zu bieten.Um unterstützende Nachweise für sein Produkt zu liefern, hat NTC Leader 7 durchgeführt, eine internationale klinische Studie, bei der bei Erwachsenen eine einwöchige Verabreichung von Antibiotika als vorbeugende Behandlung mit einer zweiwöchigen Verabreichung eines Referenzprodukts zur Prävention und Behandlung von Entzündungen und der Prävention von Infektionen, die im Zusammenhang mit Kataraktoperationen auftreten können, verglichen wurde."Die Fähigkeit, italienische Innovationen dank Partnerschaften mit weltweit führenden Unternehmen wie Taro auf den internationalen Markt zu bringen, ist eine großartige Leistung für NTC und zeigt unser Engagement für die Ophthalmologie-Arena, in der NTC ein starkes Portfolio und eine vielversprechende Pipeline aufbaut", sagt Riccardo Carbucicchio, Chairman und CEO von NTC. "Wir freuen uns, diese Partnerschaft in Israel für diesen Posten mit Taro eingegangen zu sein, und wir hoffen, dass dies erst der Anfang einer langen und erfolgreichen Zusammenarbeit ist."NTC ist für dieses neuartige NTC-Produkt in einer festen Kombination mittlerweile in 60 Ländern auf der ganzen Welt Partnerschaften eingegangen und hat Lizenzen dafür erteilt.Über NTCNTC ist ein pharmazeutisches Unternehmen mit Hauptsitz in Mailand, Italien, und mit Vertriebshändlern und Partnern in mehr als 100 Ländern, das sich mit der Forschung, Entwicklung, Registrierung und Vermarktung von Arzneimitteln, Medizinprodukten und Nahrungsergänzungsmitteln in der Augenheilkunde und in anderen therapeutischen Bereichen, einschließlich der Pädiatrie, Gynäkologie und Gastroenterologie beschäftigt. NTC bietet mehr als 200 Partnern innovative und qualitativ hochwertige pharmazeutische Produkte an. Weitere Informationen finden Sie unter www.ntcpharma.com (http://www.ntcpharma.com/).Über TaroTaro Pharmaceutical Industries Ltd. ist ein multinationales, wissenschaftsbasiertes Pharmaunternehmen, das sich der Erfüllung der Bedürfnisse seiner Kunden durch die Entdeckung, Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von Gesundheitsprodukten höchster Qualität widmet. Weitere Informationen zur Taro Pharmaceutical Industries Ltd. finden Sie auf der Website des Unternehmens unter www.taro.com (http://www.taro.com/).Pressekontakt:NTC Srl: M. Claudia NacciCorporate Communicationnacci.communication@ntcpharma.com+393490592805Original-Content von: NTC Srl, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/130868/4626068