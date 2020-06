Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Es sind volatile Zeiten an der Börse. Der DAX reagierte auf die schwache Vorwoche gestern mit einem massiven Anstieg. Laut Andreas Lipkow von Comdirect dürfte es auch weiter so volatil bleiben. Dafür sieht der Experte mehrere Gründe. Lipkow verweist auf die wirtschaftlichen Verwerfungen und Unsicherheiten durch die Corona-Krise auf der einen Seite. Auf der anderen Seite gebe es die massiven Hilfspakete von Regierungen und Notenbanken. Großes Thema ist bei vielen Anlegern in dieser Woche die Hauptversammlung von Wirecard. Lipkow sieht darin allerdings nur ein Non-Event. Außerdem geht es im folgenden Interview um Facebook, die Flug- und Reisebranche, Zalando und die Autobauer.