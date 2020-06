FRANKFURT (Dow Jones)--Daimler wird seine wegen der Corona-Pandemie verschobene Hauptversammlung am 8. Juli abhalten. Das Aktionärstreffen werde rein virtuell stattfinden, so der DAX-Konzern. Ursprünglich wollte die Daimler AG die Versammlung am 1. April abhalten.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/kla/brb

(END) Dow Jones Newswires

June 17, 2020 05:17 ET (09:17 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.