BERLIN (Dow Jones)--Der SPD-Fraktionsgeschäftsführer Carsten Schneider (SPD) hat davor gewarnt, dass die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie aufgrund zunehmender Unternehmens-Insolvenzen in der zweiten Jahreshälfte auch den derzeit noch stabilen Bankensektor treffen werden. Die Krise werde ökonomisch "eine Zäsur" darstellen, sagte Schneider zu Journalisten in Berlin. "Einige Länder werden es genauso wenig schaffen, gestärkt hervorzugehen, wie das auch einige Unternehmen nicht überleben werden", erklärte er. Das sei angesichts der gegenwärtigen Zahlen klar.

Schneider rechnete damit, dass in der zweiten Jahreshälfte "die ein oder andere Insolvenz ansteht und wir dann auch Übersprungseffekte in den Bankensektor haben, der derzeit noch sehr stabil ist". Die momentan gute Verfassung des Finanzsektors liege an den Stützungsmaßnahmen der Europäischen Zentralbank und daran, dass es noch keine Kreditausfälle gebe. "Das wird aber kommen", warnte der SPD-Politiker. "Das ist ganz sicher, dass das kommen wird." Deshalb werde man sich nach seiner Erwartung in der zweiten Jahreshälfte "noch einmal mit anderen strukturellen Fragen im Finanzbereich beschäftigen müssen".

June 17, 2020 05:28 ET (09:28 GMT)

