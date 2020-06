Am Donnerstag wird sich das Parlament final mit dem Gebäudeenergiegesetz befassen. Dieses beinhaltet auch die unmittelbare Streichung des 52-Gigawatt-Deckels für die Solarförderung von Photovoltaik-Anlagen bis 750 Kilowatt aus dem EEG. Der Bundesverband Solarwirtschaft begrüßte die Empfehlung des Wirtschaftsausschusses, mahnte jedoch zugleich eine umfassende EEG-Novelle für den Herbst an.Das Ende scheint nun wirklich in Sichtweite: Am Mittwochmorgen empfahl der Wirtschaftsausschuss des Bundestages den geänderten Entwurf des Gebäudeenergiegesetzes anzunehmen. Dies will die Bundesregierung als "Vehikel" ...

