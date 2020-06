Mit einem leichten Plus dürfte die Wall Street in den Handel am Mittwoch starten. Damit dürfte sich die positive Tendenz des Vortages fortsetzen, wenn auch mit gebremstem Tempo. Die jüngste Ausweitung der Anleihekäufe der US-Notenbank und zuletzt überraschend gute US-Konjunkturdaten dürften das Sentiment auch weiterhin stützen. "Das Schlimmste ist meiner Meinung nach überstanden", sagt Patrick Spencer von der US-Investmentfirma Baird. "Ich glaube, eine V-förmige Erholung ist im Gange", ergänzt der Teilnehmer.

Die vor Handelsbeginn anstehenden US-Baubeginne und -genehmigungen für Mai dürften daher ebenfalls im Fokus des Marktes stehen. Für den Future auf den S&P-500 geht es aktuell um 0,3 Prozent nach oben.

Allerdings gibt es auch kritische Stimmen, die auf die steigende Zahl von Neuinfektionen in diversen US-Bundesstaaten und in Peking verweisen. Damit steige die Gefahr einer zweiten Infektionswelle. "Sicher wird die nächste Erholungsphase nicht so geradlinig und einfach sein wie die Etappe, die wir gerade hinter uns haben", sagt Derek Halpenny, Head of Research for global Markets in Europa bei der MUFG Bank. "Jetzt wird der Aktienmarkt ein wenig unberechenbarer sein".

Bei den Einzelwerten geht es für die Oracle-Aktie vorbörslich um 2,8 Prozent nach unten. Der Software-Konzern übertraf gewinnseitig zwar die Analystenerwartung, verfehlte sie jedoch beim Umsatz. Mit der Gewinnprognose für das laufende erste Quartal bewegt sich der Konzern derweil im Rahmen der kursierenden Analystenschätzungen.

Für die Papiere von Groupon geht es um 1,7 Prozent aufwärts. Das auf Rabatt-Angebote spezialisierte Unternehmen hatte für das erste Quartal eine Verlustausweitung gemeldet, auf bereinigter Basis und je Aktie aber trotzdem die Analystenerwartungen übertroffen. Der Umsatz verschlechterte sich ebenfalls deutlich, übertraf aber dennoch die Konsensschätzung.

June 17, 2020

