Hamburg (ots) - Am Freitag, 19. Juni, fällt der Startschuss für das erste digitale LUMIX Festival für jungen Bildjournalismus. Unter dem Titel "10 Tage - 10 Themen" werden bis 28. Juni unter lumix-festival.de (https://lumix-festival.de/), auf Instagram und Facebook Live Talks, Podcasts, Online-Portfoliosichtungen und die Verleihungen des LUMIX Photo Award sowie des LUMIX Digital Storytelling Award stattfinden. Ein akuteller Trailer auf Youtube weckt besondere Vorfreude auf die Veranstaltung: https://youtu.be/Hu5lo_M4p8cNamensgeber und Hauptsponsor des Festivals ist seit der Erstausrichtung 2008 die Kameramarke LUMIX von Panasonic.Aktuelle Videos zu unseren LUMIX Systemkameras finden Sie auf YouTube unter: https://www.youtube.com/watch?v=e9RJUaYK760Über Panasonic:Die Panasonic Corporation gehört zu den weltweit führenden Unternehmen in der Entwicklung von innovativen Technologien und Lösungen für eine Vielzahl von Anwendungen in den Geschäftsfeldern Consumer Electronics, Housing, Automotive und B2B Business. Im Jahr 2018 feierte der Konzern sein hundertjähriges Bestehen. Weltweit expandierend unterhält Panasonic 528 Tochtergesellschaften und 72 Beteiligungsunternehmen. Im abgelaufenen Geschäftsjahr (Ende 31. März 2020) erzielte das Unternehmen einen konsolidierten Netto-Umsatz von 61,9 Milliarden EUR. Panasonic hat den Anspruch, durch Innovationen über die Grenzen der einzelnen Geschäftsfelder hinweg, Mehrwerte für den Alltag und die Umwelt seiner Kunden zu schaffen.